Klare Worte von United-Boss: Manche Spieler “sind nicht gut genug und überbezahlt”

Manchester Uniteds Anteilseigner Sir Jim Ratcliffe hat die Transferpolitik der Vergangenheit sowie die zum Teil horrenden Ausgaben scharf kritisiert und einige Spieler sogar namentlich ins Visier genommen - darunter den Ex-Dortmunder Jadon Sancho , der derzeit an den FC Chelsea ausgeliehen ist. Es brauche nun Zeit, den Kader in die richtige Spur zu bringen, betonte der 72-Jährige.

„Das sind alles Dinge aus der Vergangenheit, ob es uns gefällt oder nicht, wir haben diese Dinge übernommen und müssen das klären“, sagte Ratcliffe in einem BBC -Interview und nannte neben Sancho noch Casemiro, André Onana, Rasmus Höjlund sowie den inzwischen zu Real Betis verliehenen Antony . Diese Spieler, deren Ablösesummen der Verein nach wie vor zahle, hob der Milliardär ausdrücklich hervor.

Ratcliffe konstatierte dazu: „Manche sind nicht gut genug und manche sind wahrscheinlich überbezahlt.“ Kritische Worte des Anteilseigners, doch immerhin gaben die Red Devils in den vergangenen fünf Jahren auch mehr als 900 Millionen Euro an Ablöse für neue Stars aus. „Für Sancho, der jetzt für Chelsea spielt und für den wir die Hälfte seines Gehalts zahlen, zahlen wir in diesem Sommer noch 17 Millionen Pfund“, schilderte er das Dilemma weiter.