Klopp plant Liverpool-Rückkehr: "Ich werde mit den Menschen feiern"

Wenn der FC Liverpool die Meisterschaft in der Premier League holt, wird es auch Ex-Trainer Jürgen Klopp zurück in seine alte Heimat ziehen. Das bestätigte die Trainerlegende selbst.

„Mein Plan ist, beim letzten Spiel in Liverpool zu sein – aber natürlich nicht auf dem Bus. Ich werde mit den Menschen feiern, die ich damals auf dem Bus um mich hatte“, verriet der 57-Jährige laut Liverpool Echo auf einer Fragerunde in Südafrika. Dort ist er Unterstützer des Fußballvereins Hout Bay United.

Im Stadion will Klopp, seit Januar Head of Global Soccer bei Red Bull, allerdings nicht sein. „Um ehrlich zu sein, will ich nicht früher da sein. Da bin ich abergläubisch“, betonte er. „Wenn ich zum ersten Mal wieder im Stadion bin und sie verlieren … oh, verdammt! Also gehe ich erst, wenn alles entschieden ist.“