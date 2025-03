"Mir wurde bewusst, wie nahe ich dem Tod war"

Antonio: „Mein Bein war völlig zerschmettert“

Die Polizei sagte Antonio, es habe so ausgesehen, „als hätte ich versucht, aus dem Fenster zu klettern, aber weil mein Bein so schwer gebrochen war, konnte ich wahrscheinlich vor Schmerzen nicht raus“, erzählte der Teamkollege von Niclas Füllkrug. „Mein Bein war völlig zertrümmert, sie haben mich rausgeholt und legten mir eine Schiene an der Seite des Wagens an.“

„Dachte bereits daran, ihn zurückzugeben“

Antonio arbeitet an seinem Comeback

Inzwischen kämpft Antonio, der in 323 Spielen 83 Tore für West Ham erzielte und damit der erfolgreichste Torschütze in der Klubhistorie ist, um sein Comeback. Er ist optimistisch und liegt in der Reha sogar vor dem Zeitplan. „Ich bin in einem guten Zustand, auch mental“, sagt er.