Nach dem BVB-Abgang wurde es nicht besser

Es war ein Abend zum Vergessen für Donyell Malen. Im Viertelfinale der Nations League gegen Spanien stand der Ex-Dortmunder am Sonntagabend mit der niederländischen Nationalmannschaft auf dem Platz. In der 78. Minute wurde er eingewechselt, eine Minute später erzielte sein früherer BVB-Teamkollege Ian Maatsen den 2:2-Ausgleich für Oranje.

Die Partie ging in die Verlängerung, wo auf beiden Seiten jeweils ein weiteres Tor fiel. In der 118. Minute bot sich Malen eine große Gelegenheit, doch sein Schuss aus dem rechten Strafraum segelte über das Tor.

Malen vergibt Großchancen und Elfmeter

Nur zwei Minuten später hatte er erneut die Riesenchance zum Siegtreffer. Nach einem Konter kam er im Strafraum an den Ball, ließ einen Gegenspieler stehen und schloss ab – doch Unai Simon parierte.

Im Gegenzug verwandelte Mikel Merino für Spanien und schoss La Roja ins Final Four . Ein bitterer Abend für Malen, der sinnbildlich für seine bisherige Saison steht.

Bei Aston Villa nur in der Zuschauerrolle

Erst Anfang 2025 war der Nationalspieler von Borussia Dortmund zu Aston Villa gewechselt und schwärmte im vereinsinternen Interview von der Premier League: „Es ist wirklich ein Traum, der wahr wird. Ich war in der Akademie von Arsenal, und es war immer ein Traum, hier zu spielen.“

Auf seine Tore und Vorlagen wartet man in Birmingham aber bis jetzt vergebens. Der niederländische Offensivspieler kommt kaum zum Zug, meist bleibt nur die Joker-Rolle. Seit seinem Wechsel stand er in sieben Pflichtspielen auf dem Platz, absolvierte lediglich 235 Minuten und wartet noch auf seine erste Torbeteiligung. Nur zweimal durfte er von Beginn an ran.