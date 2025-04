"Kleiner Schock": Kevin De Bruyne von Aus bei ManCity überrascht

Der 33-Jährige ergänzte: „Ich kann nicht wirklich sagen, was sie intern denken. Unser Gespräch war sehr kurz. Ich möchte nichts verraten, da es für sie eher geschäftlicher Natur ist. Sie haben einfach auf dieser Grundlage eine Entscheidung getroffen. Es war kein wirklich langes Gespräch, es war einfach das, was sie mir erzählt haben.“

„Es ist eben so“

In der aktuellen Saison erzielte De Bruyne in 23 Einsätzen in der Premier League drei Tore und gab sieben Vorlagen. Wo es ihn im Sommer hinziehen wird ist offen. Unter anderem werden die MLS in den USA oder die saudi-arabische Liga gehandelt.