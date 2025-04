Krönung steht bevor: Liverpool Meister auf der Couch?

Er glaube, dass es sein Team „wahrscheinlich selbst machen muss und die erste Chance, die wir haben, ist nächste Woche gegen Tottenham“, führte er aus. Ein Sieg gegen die Spurs an der Anfield Road am Sonntag (17.30 Uhr im LIVETICKER ) würde unabhängig vom Resultat Arsenals unter der Woche zur Meisterschaft reichen.

Liverpool kann zu Rekordmeister ManUnited aufschließen

Generell sei der Zeitpunkt des Titelgewinns zweitrangig, betonte Slot: „Das einzige, was die Fans wollen, ist, dass wir die Liga gewinnen. Nach einem Meistertitel in 35 Jahren, an dem sie wegen COVID nicht beteiligt waren. Sie waren involviert, aber nicht so sehr, wie sie es wahrscheinlich wollten.“ Deshalb werde es nun für Spieler und Anhänger „in jedem Moment etwas Besonderes“. Trent Alexander-Arnold sprach gar von einem bevorstehenden „Moment für die Ewigkeit“.