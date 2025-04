Premier League: Ein 15-Jähriger betritt die große Bühne

Jeremy Monga debütiert mit 15 Jahren in der Premier League. Der Teenager gibt Leicester City in schweren Zeiten neue Hoffnung - weckt aber auch das Interesse anderer Klubs.

Am Montagabend stand es gegen Newcastle United bereits nach 34. Minuten 0:3 , aber für den Anhang der Foxes gab es in der zweiten Halbzeit dennoch einen Lichtblick: In der 74. Minute betrat der als Wunderkind gehandelte Jeremy Monga erstmals den Rasen des King Power Stadiums.

Kurioses Detail bei Profi-Debüt

Top-Klubs haben 15-Jährigen im Blick

Leicester will Juwel halten

Van Nistelrooy: „Alter spielt keine Rolle“

Auch deshalb wird Monga in Leicester zunehmend an die erste Mannschaft herangeführt. Der ehemalige Trainer der Foxes, Steve Cooper, hatte ihn zu Beginn der Saison erstmals ins Profitraining beordert. Dort soll der Flügelspieler sofort einen selbstbewussten und überzeugenden Eindruck hinterlassen haben.

Leicester-Talent geht noch zur Schule

Überstürzen will der ehemalige Stürmer, der einst für den HSV auflief, aber nichts: „Er ist 15, geht noch zur Schule und kann nur donnerstags bei uns trainieren. So müssen wir sehen, was das Beste für ihn ist und wie der Weg in die erste Mannschaft und in den Seniorenfußball aussieht.“