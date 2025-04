Anfield Road bebt! Liverpool holt historischen Titel

Der letzte Schritt wurde zu einem stürmischen Offensivfeuerwerk - und die Anfield Road verwandelte sich in eine Party-Hochburg: Der FC Liverpool hat sich mit einem fulminanten 5:1 (3:1)-Erfolg gegen Tottenham Hotspur vorzeitig seinen 20. Meistertitel gesichert. Zusammen mit Manchester United ist Liverpool damit englischer Rekordmeister.

Liverpool mit Offensivspektakel zum Titel

Der Nachfolger des langjährigen Erfolgstrainers Jürgen Klopp, der 2020 den LFC während der Coronapandemie zur Meisterschaft geführt hatte, feierte damit gleich in seiner ersten Saison einen ganz wichtigen Triumph.

Dabei dachte Slot auch an seinen Vorgänger und stimmte als Reaktion auf Klopps Abschiedsrede vor einem Jahr an: „Jüüürgen Klopp, lalalalala.“ Klopp hatte damals die Fans mit einer auf Slot umgedichteten Version des Evergreens „Live Is Life“ auf seinen Nachfolger eingestimmt.