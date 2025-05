Auto fährt bei Liverpools Meisterparade in Menschenmenge

Eigentlich wollten die Fans des FC Liverpool am Montagabend den englischen Meistertitel ausgelassen feiern. Doch bei der Meisterparade kam es zu einem schlimmen Zwischenfall: Ein Auto ist in eine Menschenmenge gerast. Wie viele Personen dabei verletzt wurden, ist noch unklar. Auch über die Hintergründe der Tat gibt es noch kaum Informationen.

„Eine männliche Person wurde festgenommen”

„Wir sind derzeit mit Berichten über einen Verkehrsunfall im Stadtzentrum von Liverpool befasst”, sagte eine Sprecherin der Polizei. „Wir wurden heute, Montag, den 26. Mai, kurz nach 18 Uhr kontaktiert, nachdem gemeldet wurde, dass ein Fahrzeug in der Water Street mit mehreren Menschen zusammengestoßen war.” Rettungsdienste seien bereits vor Ort und leisten Hilfe.

Weiter hieß es: „Das Auto hielt am Unfallort an und eine männliche Person wurde festgenommen.” Offiziellen Angaben zufolge handelt es sich dabei um einen „53-jährigen weißen Briten“ aus der Gegend von Liverpool.

Chaotische Szenen in Liverpool

Laut eines Reporters der BBC , der sich am Ort des Geschehens befindet, soll es „mindestens drei verletzte Personen” gegeben haben, „die abtransportiert wurden“.

Der Mirror stützt sich derweil auf Augenzeugen und berichtet, dass der Fahrer womöglich „absichtlich“ in die Menschenmenge gefahren sei. Dies wurde jedoch noch nicht von offizieller Seite bestätigt. In den sozialen Medien kursieren Videos, die chaotische Szenen zeigen. Viele Menschen rennen darin verängstigt umher. Zuvor ist zu sehen, wie ein Van in eine große Gruppe von Personen fährt und nicht umgehend zum Stehen kommt.