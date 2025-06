Klopp reagiert auf Wirtz-Hammer

„Das wird ganz, ganz toll”, meinte Klopp im Gespräch mit RTL/NTV . Er verwies zwar darauf, dass Liverpool in der vergangenen Saison Meister in der Premier League geworden sei und schon eine „fantastische Mannschaft“ hatte.

Irre Ablöse für Wirtz

Der Wechsel ist am Freitag offiziell geworden. Bezüglich der Ablöse kursieren verschiedene Medienberichte. Sky berichtet von 130 bis 135 Millionen Euro an fixer Ablöse, die mit Boni auf 150 Millionen ansteigen können. The Athletic will von fixen 117,5 Millionen wissen, die mit Boni auf 136,3 Millionen Euro Ablöse ansteigen können.