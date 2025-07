Fußball: Liverpool vs. Preston im TV, Stream & Ticker - Emotionaler Jota-Abschied

Der englische Meister FC Liverpool startet in die Vorbereitung auf die neue Saison und bestreitet am Sonntag ab 16 Uhr sein erstes Testspiel. Es kommt allerdings nicht zum ersten Einsatz von Florian Wirtz. SPORT1 tickert das Duell und die Geschehnisse im Vorfeld live.

+++ Gänsehaut vor dem Anpfiff +++

Nachdem die Mannschaften sich warm gemacht und sich in die Kabinen verabschiedet haben, betritt eine Sängerin den Platz. Sie singt zusammen mit den Fans für Jota und seinen Bruder zunächst das Lied „Falling in love with you“ und im Anschluss die Liverpool-Hymne „You‘ll Never Walk Alone“. Während dessen werden Kränze in die Spielfeldmitte gelegt.