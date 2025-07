Schweigeminute beim FC Bayern

Auch die Stars des FC Bayern nehmen Anteil am tragischen Tod von Diogo Jota. Zwei Spieler des Klubs waren Kollegen des verunglückten Liverpool-Stars.

Beim Training im Rahmen der Klub-WM stellten sich Spieler, Trainer und Betreuer im Kreis auf und hielten auf dem Rasen in Orlando eine Schweigeminute ab.

Diogo Jota und Bruder André Silva sterben bei Autounfall

Jota war in der Nacht auf Donnerstag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, auch sein jüngerer Bruder André Silva (25), Profifußballer beim FC Penafiel, starb bei der Tragödie.

Diogo Jota hat in seiner erfolgreichen Karriere unter anderem 182 Pflichtspiele für Liverpool absolviert und 49-mal für Portugal gespielt.

Der FC Bayern bereitet sich in Orlando aktuell auf das Viertelfinale der Klub-WM vor. Am Samstag (18 Uhr im LIVETICKER) trifft das Team von Kompany auf Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Der FC Liverpool war für das Turnier in den USA nicht qualifiziert.