Bei Sesko-Vorstellung: Gosens-Eigentor lässt Manchester United jubeln

Asya Menekse 09.08.2025 • 17:09 Uhr Vor dem Testspiel gegen Florenz wird Neuzugang Benjamin Sesko den ManUnited-Fans präsentiert. Nach einem Eigentor von Robin Gosens setzen sich die Red Devils im Elfmeterschießen durch.

Noch vor dem Testspiel gegen die AC Florenz machte Manchester United den Transfer von Benjamin Sesko am Samstagvormittag offiziell. Wenige Stunden später wurde der Neuzugang von RB Leipzig dann im Old Trafford vorgestellt. Grund zum Jubeln hatten die Fans der Red Devils jedoch dank Robin Gosens.

Der Premier-League-Klub setzte sich mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen die italienischen Gäste durch. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden - auch weil Florenz-Profi Gosens ins eigene Tor traf.

Simon Sohm brachte die Italiener zwar früh in Führung (8.), doch noch in der ersten Halbzeit unterlief Gosens der bittere Fauxpas. Nach einer Ecke köpfte der Nationalspieler den Ball unglücklich ins eigene Tor (25.).

Sesko noch nicht im Einsatz

Weitere Tore folgten in der regulären Spielzeit nicht. Im Elfmeterschießen verwandelte Kobbie Mainoo den entscheidenden Elfmeter für Manchester United.

