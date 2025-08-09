Newsticker
Bei Sesko-Vorstellung: Gosens-Eigentor lässt Manchester United jubeln

Gosens-Eigentor bei Sesko-Vorstellung

Vor dem Testspiel gegen Florenz wird Neuzugang Benjamin Sesko den ManUnited-Fans präsentiert. Nach einem Eigentor von Robin Gosens setzen sich die Red Devils im Elfmeterschießen durch.
Die Tage von Benjamin Sesko bei RB Leipzig könnten gezählt sein. Nach übereinstimmenden Medienberichten, steht der Stürmer kurz vor einem Wechsel zu Manchester United in die Premier League.
Asya Menekse
Vor dem Testspiel gegen Florenz wird Neuzugang Benjamin Sesko den ManUnited-Fans präsentiert. Nach einem Eigentor von Robin Gosens setzen sich die Red Devils im Elfmeterschießen durch.

Noch vor dem Testspiel gegen die AC Florenz machte Manchester United den Transfer von Benjamin Sesko am Samstagvormittag offiziell. Wenige Stunden später wurde der Neuzugang von RB Leipzig dann im Old Trafford vorgestellt. Grund zum Jubeln hatten die Fans der Red Devils jedoch dank Robin Gosens.

Der Premier-League-Klub setzte sich mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen die italienischen Gäste durch. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden - auch weil Florenz-Profi Gosens ins eigene Tor traf.

Simon Sohm brachte die Italiener zwar früh in Führung (8.), doch noch in der ersten Halbzeit unterlief Gosens der bittere Fauxpas. Nach einer Ecke köpfte der Nationalspieler den Ball unglücklich ins eigene Tor (25.).

Sesko noch nicht im Einsatz

Weitere Tore folgten in der regulären Spielzeit nicht. Im Elfmeterschießen verwandelte Kobbie Mainoo den entscheidenden Elfmeter für Manchester United.

Sesko muss indes noch auf seinen ersten Einsatz im Manchester-Trikot warten. Anders als die weiteren Neuzugänge Bryan Mbeumo und Matheus Cunha, die in der Startelf standen, kam der Slowene nicht zum Einsatz.

