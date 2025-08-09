Bei Sesko-Vorstellung: Gosens-Eigentor lässt Manchester United jubeln

Noch vor dem Testspiel gegen die AC Florenz machte Manchester United den Transfer von Benjamin Sesko am Samstagvormittag offiziell. Wenige Stunden später wurde der Neuzugang von RB Leipzig dann im Old Trafford vorgestellt. Grund zum Jubeln hatten die Fans der Red Devils jedoch dank Robin Gosens.
Gosens-Eigentor bei Sesko-Vorstellung
Der Premier-League-Klub setzte sich mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen die italienischen Gäste durch. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden - auch weil Florenz-Profi Gosens ins eigene Tor traf.
Simon Sohm brachte die Italiener zwar früh in Führung (8.), doch noch in der ersten Halbzeit unterlief Gosens der bittere Fauxpas. Nach einer Ecke köpfte der Nationalspieler den Ball unglücklich ins eigene Tor (25.).
Sesko noch nicht im Einsatz
Weitere Tore folgten in der regulären Spielzeit nicht. Im Elfmeterschießen verwandelte Kobbie Mainoo den entscheidenden Elfmeter für Manchester United.
Sesko muss indes noch auf seinen ersten Einsatz im Manchester-Trikot warten. Anders als die weiteren Neuzugänge Bryan Mbeumo und Matheus Cunha, die in der Startelf standen, kam der Slowene nicht zum Einsatz.