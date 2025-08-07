"Das wirkt nicht durchdacht!" Legende kritisiert Liverpool

Johannes Vehren 07.08.2025 • 12:19 Uhr Liverpool will wohl auch noch Alexander Isak verpflichten. Legende Jamie Carragher übt Kritik an den Sturm-Plänen des Vereins.

Der FC Liverpool hat in der laufenden Transferphase mit Florian Wirtz und Hugo Ekitiké zwei Hochkaräter für die Offensive verpflichtet. Doch das soll noch nicht das Ende sein, denn die Reds wollen wohl unbedingt Alexander Isak zu sich lotsen.

Das kritisierte Vereinslegende Jamie Carragher bei The Overlap: „Er wäre ein großartiger Transfer, aber aus Fansicht will ich nicht, dass Liverpool 150 Millionen Pfund für Isak ausgibt.“

Isak: Vereine noch in den Verhandlungen

Er fügte hinzu: „Es ist etwas seltsam, dass Liverpool einen Stürmer kauft und dann noch einen teureren holen will. Das wirkt nicht durchdacht.“

Noch konnten sich die Vereine nicht auf eine Ablöse einigen. Newcastle soll wohl momentan bis zu 170 Millionen Euro für seinen Stürmer verlangen. Für Ekitiké gaben die Reds bereits rund 90 Millionen zuzüglich Boni aus.

Liverpool-Legende: „Wo soll Ekitike Minuten bekommen?“

Es gibt zwar Ideen, dass der Franzose auch auf den Flügel ausweichen könne, doch diese Option sieht Carragher nicht. Für ihn könne eigentlich nur einer von beiden spielen: „Wo soll Ekitiké Minuten bekommen, ohne ihn nach links zu schieben?“