Wirtz ist beim Anfield-Debüt direkt „das Herz von allem“

Florian Wirtz hat sich direkt in seinem ersten Spiel im legendären Anfield-Stadion in die Herzen der Liverpool-Fans gedribbelt und auch die englische Presse überzeugt. Beim 3:2 (1:1) im zweiten Teil des Test-Doppelpacks gegen Athletic Bilbao überzeugte der Deutsche direkt.

In der 16. und in der 36. Minute scheiterte der Rechtsfuß an Bilbaos Keeper Unai Simon. In der 4. Minute köpfte Wirtz knapp über das Tor.