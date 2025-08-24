"Este-WOW!“ Dieser Wunder-Teenie schlägt direkt ein

Vincent Wuttke 24.08.2025 • 19:13 Uhr Wunder-Teenie Estevao debütiert beim FC Chelsea und schlägt direkt voll ein.

Mit einem 5:1 bei West Ham United hat Chelsea die Konkurrenz in der Premier League aufgerüttelt - und gleichzeitig mit Estevao einen neuen Wunder-Teenie in der Liga begrüßt. Dabei hatten die Fans der Blues gefühlt ewig auf ihr neues Juwel auf Brasilien warten müssen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Als Chelsea den Transfer vor mehr als 14 Monaten perfekt machte, war der Linksfuß noch 16 Jahre jung. Doch aufgrund der FIFA-Regularien für Wechsel von Minderjährigen darf Estevao erst seit seinem 18. Geburtstag am 24. April spielen. Also blieb er bis zu diesem Sommer bei Palmeiras.

Gegen West Ham durfte der Teenager dann endlich ran und feierte sein Startelf-Debüt. Und zu Beginn sah es noch aus aus, als würde es ein schlechter Abend für den Brasilianer werden.

Lucas Paqueta (6.) brachte das Heimteam vor den Augen von Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel traumhaft in Führung. Doch eingeleitet hatte den Treffer ausgerechnet Estevao mit einem misslungenen Hackentrick im Spielaufbau kurz vor der Mittellinie.

{ "placeholderType": "MREC" }

Estevao verzückt England

Doch trotz des Fehlers war der Neuzugang danach nicht mehr aufzuhalten. Höhepunkt seines Schaffens: Mit einem Doppelpass und anschließendem Dribbling düpierte er die Abwehr von West Ham.

Schlussendlich legte der Brasilianer von rechts quer und Enzo Fernandez musste aus zwei Metern nur noch in das leere Tor zum 3:1 einschieben (33.).

Mit 18 Jahren und 120 Tagen ist Estevao damit der jüngste Vorlagengeber des FC Chelsea in der Premier League.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Sky-Experte und Trainer-Legende Harry Redknap schwärmte: „Der Junge ist ein großartiger Fußballer. „Man hat ein Tor (wegen ihm) kassiert, manchmal kann ein junger Spieler daran zerbrechen. Aber das ist bei ihm nie passiert. Er wollte es unbedingt, er zeigte großes Können, hervorragende Dribbling-Fähigkeiten, er hat diese mühelose Anmut und Gelassenheit.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Auch Coach Enzo Maresca freute sich über die herausragende Reaktion nach dem Patzer. „Wir haben wegen ihm ein Tor kassiert. Er hat den Ball im Spielaufbau verloren. Er muss Fehler machen, um zu lernen. Aber seine Reaktion auf diesen Fehler hat gezeigt, wie gut er ist und warum er hier bei uns ist.“

Estevao knackte Rekorde von Neymar und Vinicius Jr.

Das Boulevardblatt The Sun titelte nach der Gala nur: Este-WOW!“. Nach Abpfiff wurde der Teenager sogar zum Spieler des Spiels gekrönt.

„Messinho“, wie Estevao wegen seiner Verehrung für Lionel Messi in seiner Heimat genannt wird, knüpft damit nahtlos an die Zeit in seiner Heimat an. Er hat die Wartezeit genutzt und bereits sämtliche nationalen Rekorde in Brasilien von Topstars wie Neymar, Vinícius Jr. oder Endrick übertroffen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im Herbst 2024 feierte Estevao sein Debüt in der Selecao. Mit 17 Jahren und 135 Tagen reihte sich Estevao in der Liste der jüngsten Spieler, die jemals für die brasilianische Nationalmannschaft debütierten, direkt hinter Endrick auf Rang fünf ein. Mittlerweile hat der Teenager sogar schon fünf Länderspiele absolviert.