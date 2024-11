Brasiliens neuer Superstar überragt Neymar, Vinícius und Co.

Christoph Strasser 20.11.2024 • 15:03 Uhr Estevao gilt in Brasilien als das größte Fußball-Juwel seit langer Zeit. Schon jetzt bricht er sämtliche nationale Rekorde und stellt sogar Stars wie Neymar, Rodrygo und Vinícius Jr. in den Schatten.

Egal wohin man schaut, sein Name taucht derzeit in Brasilien in jeder Offensivstatistik ganz weit oben auf: Mit 17 Jahren ist Estevao das neue Wunderkind im brasilianischen Fußball.

„Messinho“, wie Estevao wegen seiner Verehrung für Lionel Messi in seiner Heimat genannt wird, hat bereits sämtliche nationale Rekorde von Topstars wie Neymar, Vinícius Jr. oder Endrick übertroffen.

Neymar: „Er wird ein Genie sein“

Das Offensivjuwel ist in dieser Saison in der brasilianischen Série A das Maß aller Dinge. Bereits im Sommer schwärmte Neymar bei TNT Sports von seinem Landsmann: „Estevao ist das größte aufstrebende Talent in Brasilien. Er wird ein Genie werden.“ Betrachtet man die Werte Estevaos, könnte Neymar Recht haben: Mit 12 Treffern führt der Youngster die Torjägerliste an und ist zudem mit acht Assists auch noch der beste Vorlagengeber der Liga.

„Messinho“ produzierte bisher die meisten Torschüsse (31), die meisten Dribblings (70) und die meisten Strafraumaktionen (53) in der Liga. Außerdem ist er mit 117 Toraktionen der offensivstärkste Spieler in seiner Heimat. Beim 1:0-Sieg Palmeiras‘ gegen Gremio sorgte Estevao zuletzt nicht nur für den entscheidenden Treffer, sondern auch für einen Meilenstein, den in Brasilien noch niemand vor ihm erreichen konnte: Der Flügelspieler ist der erste Série-A-Akteur unter 18 Jahren, dem 20 Torbeteiligungen in einer Saison gelangen.

Endrick brachte es in seiner besten Saison für Palmeiras auf elf Treffer, Vinícius auf sieben Scorerpunkte. Diese Werte hat „Messinho“ natürlich schon längst übertroffen.

Glückwünsche folgten direkt von Brasiliens Superstar Neymar, der es in seiner besten Zeit beim FC Santos auf 16 Scorerpunkte in einer Saison brachte: „Herzlichen Glückwunsch zum Durchbrechen der Schallmauer. Mögest du weiterhin glänzen und alle mit deinem Fußball begeistern“, schrieb der ehemalige Profi von Barcelona und PSG auf Instagram.

Große Prophezeiungen in der Heimat

Vor wenigen Wochen feierte „Messinho“ sein Debüt in der Selecao. Bei seinen bisherigen drei Kurzeinsätzen wusste der Offensivakteuer auf Anhieb zu überzeugen und beeindruckte dabei auch seine Nationalmannschaftskollegen. „Estevao ist ein Crack. Er ist ein Phänomen. Ich bin glücklich, weil wir zusammen gespielt haben und ich wusste, dass er zu so etwas fähig ist“, stellte Endrick nach dem gelungenen Debüt Estevaos fest.

Mit 17 Jahren und 135 Tagen reihte sich Estevao in der Liste der jüngsten Spieler, die jemals für die brasilianische Nationalmannschaft debütierten, direkt hinter Endrick auf Rang fünf ein. In einem Interview mit Wamo Channel zeigte sich auch der 72-malige Nationalspieler Branco überaus beeindruckt von den Qualitäten „Messinhos“ und prophezeite ihm eine glänzende Zukunft: „Ich habe viele Spieler gesehen, aber Estevao ist, bei allem Respekt für die anderen, der beste Spieler, der seit Neymar aus Brasilien gekommen ist. Die anderen sind spektakulär, phänomenal. Aber dieser Kerl ist etwas anderes.“

In der BBC meldete sich sein ehemaliger Trainer, Joao Paulo Sampaio, zu Wort: „Estevao ist der beste Spieler, der seit Neymar hervorgegangen ist. Du schaust ihn dir an und verliebst dich.“

Karriereweg führt nach London

Die überragenden Leistungen des 17-Jährigen blieben auch in Europa nicht unbemerkt. Vor einigen Monaten gab der FC Chelsea die Verpflichtung des brasilianischen Mega-Talents für den Sommer 2025 bekannt. Für 34 Millionen Euro sicherten sich die Londoner die Dienste von Estevao und statteten ihn direkt mit einem Langzeitvertrag bis 2033 aus. Durch mögliche Bonuszahlungen könnte die Transfersumme auf über 60 Millionen ansteigen. Ein Rekordverkauf für den zwölffachen brasilianischen Meister.