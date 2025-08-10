Eklat bei Schweigeminute: Liverpools van Dijk enttäuscht

Felix Kunkel 10.08.2025 • 23:42 Uhr Die Schweigeminute zum Gedenken an Diogo Jota vor dem englischen Supercup wird von Fans gestört. Virgil van Dijk findet deutliche Worte.

Liverpool-Profi Virgil van Dijk hat klare Worte gefunden, nachdem die Schweigeminute für Diogo Jota vor dem Anpfiff des englischen Supercups gegen Crystal Palace (Endstand: 4:5 n. E.) von Rufen aus dem Publikum gestört wurde.

„Ich bin enttäuscht. Das ist alles, was ich dazu sagen kann“, wird der niederländische Abwehrspieler in britischen Medien zitiert. „Es gab viele Versuche, das zu unterbinden, aber das hat nichts gebracht - es ist, wie es ist.“

Kurz nachdem die Schweigeminute für den verstorbenen Jota im Wembley-Stadion begonnen hatte, gab es Zwischenrufe aus dem Block der Palace-Fans. Dies führte wiederum zu lauten Buhrufen der Liverpool-Fans. Daraufhin wurde die Schweigeminute vorzeitig beendet.

Zwischenrufe bei Schweigeminute: „Es ist enttäuschend“

Van Dijk kann nicht nachvollziehen, dass der Moment der stillen Erinnerung gestört wurde. Er übte Kritik an den Palace-Anhängern: „Es ist enttäuschend, das zu hören. Wenn diese Leute nach Hause gehen und mit sich selbst zufrieden sein können...“

Liverpool-Trainer Arne Slot äußerte sich hingegen etwas diplomatischer. „Ich glaube nicht, dass das geplant war“, sagte der 46-Jährige. „Vielleicht wussten die Fans nicht, dass eine Schweigeminute vorgesehen war, und wollten einfach nur ihre Mannschaft anfeuern.“

Er glaube nicht an „böse Absicht“, fuhr Slot fort: „Die Fans von Palace haben Diogo und André überall auf der Welt großen Respekt gezollt.“

Jota und sein jüngerer Bruder André Silva waren in der Nacht zum 3. Juli bei einem Autounfall in Spanien gestorben. Jota wurde 28 Jahre alt, sein Bruder 25.