Frimpong-Traumtor für Reds weckt spezielle Erinnerungen

SPORT1 10.08.2025 • 21:53 Uhr Der englische Supercup steht im Zeichen des Gedenkens an den verstorbenen Diogo Jota. Jeremie Frimpong erzielt in einem ganz besonderen Moment ein absolutes Traumtor.

Emotionale Szenen beim Community Shield zwischen dem FC Liverpool und Crystal Palace (Endstand: 4:5 n. E.): Vor dem Anstoß des englischen Supercups im Wembley-Stadion stand alles im Zeichen des Gedenkens an den verstorbenen Diogo Jota.

Es wurden Blumenkränze auf den Rasen gelegt, einige Fans hielten symbolisch Schals und Schilder in die Höhe und es gab eine Schweigeminute. Immer wieder war Jotas Trikot mit der 20 zu sehen - die Rückennummer, die er bei den Reds getragen hatte.

Frimpong-Traumtor in besonderem Moment

Dann schrieb das Spiel selbst eine unglaubliche Geschichte: Jeremie Frimpong traf per Traumtor zum zwischenzeitlichen 2:1. Der Ball schlug aus spitzem Winkel in der linken oberen Ecke des Tores ein.

Das Unheimliche dabei - der von Bayer Leverkusen gekommene Neuzugang gab seinen Schuss dabei ausgerechnet nach 20 Minuten und 20 Sekunden ab. 20 - jene Nummer, die wegen Jota an diesem Tag so häufig zu sehen war.

Liverpool hatte bereits angekündigt, die Nummer 20 künftig nicht mehr zu vergeben.