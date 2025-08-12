Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Premier League
Premier League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Premier League>

Fix! City-Rekordmann sucht die Flucht

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

City-Rekordmann sucht die Flucht

Manchester City verleiht Jack Grealish nach einer schwierigen Saison an einen direkten Premier-League-Konkurrenten. Der Flügelstürmer selbst erklärt seine Entscheidung.
City-Trainer Guardiola antwortet auf die Frage, ob Grealish den Klub verlassen wird nachdem der Engländer beim Saison-Finale gegen Fulham erneut nicht im Kader stand.
Julius Schamburg
Manchester City verleiht Jack Grealish nach einer schwierigen Saison an einen direkten Premier-League-Konkurrenten. Der Flügelstürmer selbst erklärt seine Entscheidung.

Jack Grealish wechselt auf Leihbasis von Manchester City zum FC Everton!

{ "placeholderType": "MREC" }

Beide Vereine gaben den Transfer am Dienstagmittag offiziell bekannt. Die Leihdauer beträgt ein Jahr.

Grealish erklärt seine Entscheidung

Grealish wird bei den Blues die Rückennummer 18 tragen. „Ich bin überglücklich, bei Everton unterschrieben zu haben – das ist wirklich eine große Sache für mich. Das ist ein großartiger Verein mit großartigen Fans“, wird der 29-Jährige auf der offiziellen Vereinswebsite zitiert.

„Sobald ich mit dem Manager gesprochen hatte, wusste ich, dass es nur einen Ort gab, an den ich gehen wollte. In den sozialen Medien wurde ich mit Nachrichten von Everton-Fans überschüttet. Das ist also auch ein Aspekt, der eine Rolle gespielt hat, und ein weiterer Grund, warum ich mich für Everton entschieden habe“, erklärte der Flügelstürmer.

{ "placeholderType": "MREC" }
Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Klub-WM: Grealish von Guardiola nicht berücksichtigt

Die Skyblues hatten Grealish vor vier Jahren für die vereinsinterne Rekordsumme von umgerechnet 117,5 Millionen Euro von Aston Villa verpflichtet. Zwar hatte er in den ersten Spielzeiten noch eine wichtige Rolle gespielt, doch zuletzt sanken seine Einsatzzeiten immer weiter.

In der vergangenen Saison konnte er schließlich kaum noch überzeugen, sodass Trainer Pep Guardiola ihn nicht für die Klub-WM berücksichtigte.

In 32 Pflichtspieleinsätzen erzielte Grealish in der Spielzeit 2024/25 drei Tore und gab fünf Vorlagen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite