Fix! City-Rekordmann sucht die Flucht

Jack Grealish wechselt auf Leihbasis von Manchester City zum FC Everton!
City-Rekordmann sucht die Flucht
Beide Vereine gaben den Transfer am Dienstagmittag offiziell bekannt. Die Leihdauer beträgt ein Jahr.
Grealish erklärt seine Entscheidung
Grealish wird bei den Blues die Rückennummer 18 tragen. „Ich bin überglücklich, bei Everton unterschrieben zu haben – das ist wirklich eine große Sache für mich. Das ist ein großartiger Verein mit großartigen Fans“, wird der 29-Jährige auf der offiziellen Vereinswebsite zitiert.
„Sobald ich mit dem Manager gesprochen hatte, wusste ich, dass es nur einen Ort gab, an den ich gehen wollte. In den sozialen Medien wurde ich mit Nachrichten von Everton-Fans überschüttet. Das ist also auch ein Aspekt, der eine Rolle gespielt hat, und ein weiterer Grund, warum ich mich für Everton entschieden habe“, erklärte der Flügelstürmer.
Klub-WM: Grealish von Guardiola nicht berücksichtigt
Die Skyblues hatten Grealish vor vier Jahren für die vereinsinterne Rekordsumme von umgerechnet 117,5 Millionen Euro von Aston Villa verpflichtet. Zwar hatte er in den ersten Spielzeiten noch eine wichtige Rolle gespielt, doch zuletzt sanken seine Einsatzzeiten immer weiter.
In der vergangenen Saison konnte er schließlich kaum noch überzeugen, sodass Trainer Pep Guardiola ihn nicht für die Klub-WM berücksichtigte.
In 32 Pflichtspieleinsätzen erzielte Grealish in der Spielzeit 2024/25 drei Tore und gab fünf Vorlagen.