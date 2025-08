"Hätte die meisten gebrochen": Emotionale Salah-Worte an Bayern-Neuzugang Díaz

„Mehr als zuverlässig“

Besonders bewegend: Salah würdigte auch die Stärke, die Díaz in einer sehr schwierigen Phase seines Lebens bewiesen hatte – während der Entführung seines Vaters im Herbst 2023. „Wir alle haben gesehen, wie viel Kraft es gekostet hat, die schwierigen Zeiten außerhalb des Spielfelds durchzustehen“, so Salah. „Was du durchgemacht hast, hätte die meisten gebrochen, aber du bist stark zurückgekommen und hast alles für den Verein gegeben. Diese Art von Widerstandsfähigkeit ist ein Vorbild für andere und verdient nichts als Respekt.“

Díaz schwerste Zeit

Der Fall hatte damals weltweit für Schlagzeilen gesorgt: Díaz’ Eltern waren in ihrer Heimatstadt Barrancas verschleppt worden. Während seine Mutter noch am selben Tag befreit werden konnte, war sein Vater fast zwei Wochen in der Gewalt der kolumbianischen Guerilla-Gruppe „ELN“. Erst nach tagelangen Verhandlungen wurde er freigelassen. Díaz selbst hatte während dieser Zeit emotional in Richtung der Entführer appelliert und trotz der Belastung für den FC Liverpool gespielt.