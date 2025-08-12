"Macht mich nervös": Liverpool-Legende schlägt Alarm

Franziska Wendler 12.08.2025 • 13:56 Uhr Liverpool-Legende Jamie Carragher sorgt sich um die Defensive der Reds. Die jüngsten Leistungen sorgen dabei nicht für Beruhigung.

Diese Pleite sorgt bei Reds-Legende Jamie Carragher für Sorgenfalten auf der Stirn. Der FC Liverpool verlor das Finale des Community Shield gegen Crystal Palace mit 4:5 nach Elfmeterschießen. Doch während die Offensive durchaus mit starken Momenten glänzen konnte – so trafen unter anderem die Neuzugänge Hugo Ekitiké und Jeremie Frimpong, auch Florian Wirtz spielte gut –, haperte es in der Defensive umso mehr.

Vor allem bei Routinier Virgil van Dijk, der einen mehr als nur unglücklichen Tag erwischte. Erst verschuldete er einen Elfmeter, dann rückte er beim zweiten Gegentor deutlich zu früh heraus – mit fatalen Folgen.

„LFC sieht offensiv stark aus, aber ist defensiv anfällig – wie wir es die gesamte Vorbereitung gesehen haben. Viele der Gegentore fallen, weil Liverpool sehr aggressiv Mann gegen Mann verteidigt und dadurch Räume öffnet“, konstatierte Carragher bei X.

Carragher sorgt sich um die Liverpool-Defensive

Bereits in den drei Testspielen zuvor gegen die AC Milan, Yokohama und Athletic Bilbao setzte es sieben Gegentore.

Auf die Analyse des Ex-Reds-Profis antwortete ein Fan, das Team von Trainer Arne Slot werde in der neuen Saison wohl viele torreiche Spiele erleben. Die Reaktion von Carragher: „Das macht mich nervös!“

Übrigens: Auch Cheftrainer Arne Slot hatte sich nach dem Ende der Partie kritisch geäußert und die Notwendigkeit defensiver Verbesserungen deutlich gemacht.