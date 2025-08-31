Premier League: Sorgen um Wirtz

Julius Schamburg 31.08.2025 • 19:35 Uhr Florian Wirtz wird im Topspiel der Premier League gegen den FC Arsenal ausgewechselt. Noch ist unklar, ob sich der Star des FC Liverpool eine Verletzung zugezogen hat.

Sorgen um Florian Wirtz! Der Superstar des FC Liverpool musste beim 1:0-Erfolg über den FC Arsenal angeschlagen ausgewechselt werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der Schlussphase wurde der Premier-League-Kracher kurzzeitig unterbrochen, weil Wirtz am Boden saß und behandelt werden musste (88.).

Wirtz humpelt vom Platz

Dabei schien es sich zunächst um einen Krampf im hinteren Oberschenkel zu handeln. Wirtz bekam vom medizinischen Personal ein Energiegel gereicht. Die TV-Kameras fingen den deutschen Nationalspieler mit schmerzverzerrtem Gesicht ein.

Wenig später humpelte Wirtz, gestützt von einem Betreuer, vom Feld. Dabei fasste sich der 22-Jährige an das rechte Bein.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich gehe davon aus, dass das ein oder zwei Tage dauert. Ein Krampf. Jetzt ist ja eh die Länderspielpause. Ich denke schon, dass er der Nationalmannschaft zur Verfügung steht“, meinte Sky-Experte Dietmar Hamann.