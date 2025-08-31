Premier League: Sorgen um Wirtz

Sorgen um Florian Wirtz! Der Superstar des FC Liverpool musste beim 1:0-Erfolg über den FC Arsenal angeschlagen ausgewechselt werden.
Sorgen um Wirtz
In der Schlussphase wurde der Premier-League-Kracher kurzzeitig unterbrochen, weil Wirtz am Boden saß und behandelt werden musste (88.).
Wirtz humpelt vom Platz
Dabei schien es sich zunächst um einen Krampf im hinteren Oberschenkel zu handeln. Wirtz bekam vom medizinischen Personal ein Energiegel gereicht. Die TV-Kameras fingen den deutschen Nationalspieler mit schmerzverzerrtem Gesicht ein.
Wenig später humpelte Wirtz, gestützt von einem Betreuer, vom Feld. Dabei fasste sich der 22-Jährige an das rechte Bein.
„Ich gehe davon aus, dass das ein oder zwei Tage dauert. Ein Krampf. Jetzt ist ja eh die Länderspielpause. Ich denke schon, dass er der Nationalmannschaft zur Verfügung steht“, meinte Sky-Experte Dietmar Hamann.
Trainer Arne Slot wechselte Wataru Endo für den Deutschen ein. Die Reds brachten die knappe Führung über die Zeit. Dominik Szoboszlai sorgte mit einem traumhaft direkt verwandelten Freistoß für den einzigen Treffer des Abends.