Die Kritik an Wirtz wird lauter

Johannes Vehren 26.08.2025 • 15:02 Uhr Florian Wirtz bleibt auch in seinem zweiten Premier-League-Spiel blass. Der Angreifer steht immer noch ohne Scorerpunkt da. Die Kritik in der Presse wird so langsam lauter.

80 Minuten stand Florian Wirtz am Montagabend auf dem Spielfeld – doch für das große Highlight der Partie sorgte nicht er, sondern der 16 Jahre alte Rio Ngumoha, der den FC Liverpool in der zehnten Minute der Nachspielzeit bei Newcastle United zum Sieg schoss.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zum Zeitpunkt von Wirtz‘ Auswechslung führten die Reds zwar mit 2:1, doch der deutsche Nationalspieler blieb blass – erneut. Schon am ersten Spieltag im Heimspiel gegen den AFC Bournemouth sorgte der 130-Millionen-Mann kaum für Akzente. Momentan wird deutlich, dass der 22-Jährige noch eine gewisse Eingewöhnungszeit benötigt.

Kritik an Wirtz

Etliche Medien sowie Fanportale verfassten nach dem Sieg gegen Newcastle Einzelkritiken und Wirtz kam dabei nie gut weg. Er wurde kritisch gesehen und immer nur mit einer Fünf oder Sechs (Bewertungssystem steigend von eins bis zehn, Anm. d. Red.) bewertet.

Die Zeitung Liverpool Echo schrieb: „Vor der Pause über weite Strecken überfordert, hatte zumindest einen Torschuss. Versuchte nach dem Seitenwechsel, mehr Einfluss zu nehmen, wurde dann ausgewechselt.“

{ "placeholderType": "MREC" }

„Er kam kaum zum Zug“

In eine ähnliche Kerbe schlug auch der Daily Express: „Blieb weit hinter seiner Qualität zurück, die er gegen Crystal Palace und Bournemouth gezeigt hatte. Eine schwache zweite Halbzeit, bevor er ausgewechselt wurde."

Daily Mail gestand Wirtz zu, dass er momentan noch nicht auf dem Niveau sei, welches er erreichen könne und künftig mit Sicherheit noch mehr kommen würde. Zugleich hieß es aber auch: „Wirtz wirkte überwältigt und überfordert von der hektischen Dynamik des Spiels. Er kam kaum zum Zug.“

Wirtz erhält Rückendeckung

Was Wirtz aber teilweise zugutegehalten wurde, war sein Einsatz: „Von Beginn an im Fokus, verdiente er sich mit einigen frühen Zweikämpfen seine Sporen. Er arbeitete hart ohne Ball, wirkte aber nicht wie der gefährliche Torjäger, den man von einem Rekordtransfer erwartet“, bewertete das Fanportal This is Anfield.

Rückendeckung erhielt der Deutsche von Teamkollege Virgil van Dijk, der nach dem Spiel sagte: „Wir sind für ihn da und er wird das gut meistern. Er ist ein fantastischer Spieler und ein unglaubliches Talent. Meiner Meinung nach steckt noch ganz viel Potenzial in ihm.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Bislang ein Scorerpunkt

Wirtz absolvierte bislang drei Pflichtspiele für Liverpool. Im Community-Shield-Finale stand er erstmals in der Startelf und bereitete nach vier Minuten den Treffer von Hugo Ekitiké vor.

Eine Woche später beim Premier-League-Auftakt gegen den Bournemouth wurde der Angreifer in der 82. Minute ohne Scorerpunkt ausgewechselt – ebenso wie am Montag gegen Newcastle.