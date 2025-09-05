Chelsea zerstört seinen Traum

Luca Utz 05.09.2025 • 17:18 Uhr Nach seinem Wechsel zum FC Chelsea zeigt sich BVB-Flirt Facundo Buonanotte begeistert über die Chance in dieser Saison Champions League zu spielen. Diesen Traum erfüllt ihm sein neuer Klub nun aber nicht.

Erst am Deadline Day des Transferfensters ist Facundo Buonanotte innerhalb der Premier League von Brighton and Hove Albion zum FC Chelsea gewechselt. Die beiden Klubs verständigten sich auf eine Leihe für ein Jahr. Für den 20-Jährigen sollte sich so der Traum von der Champions League erfüllen.

Aber: Der Sommer-Neuzugang wurde von seinem neuen Trainer Enzo Maresca nicht für den Champions-League-Kader nominiert. Teilnehmer dürfen für die Königsklasse insgesamt auf 25 Spieler zugreifen.

Spieler unter 21 Jahren, die bereits seit mehr als zwei Jahren zum Verein gehören, können diesem Kader unbegrenzt hinzugefügt werden. Da er jedoch erst in diesem Jahr zu den Blues wechselte, ist Buonanotte trotz seines jungen Alters nicht spielberechtigt.

Buonanotte: „Ich werde zum ersten Mal CL spielen“

Besonders bitter: Der offensive Mittelfeldspieler sprach in seinem ersten Interview mit dem Verein über seine Freude darüber, dass er in der Königsklasse spielen wird.

„Ich werde zum ersten Mal die Gelegenheit haben, in der Champions League zu spielen, was eine große Herausforderung sein wird. Ich freue mich sehr auf diese Saison und hoffe, dass ich dem Verein helfen kann, seine Ziele zu erreichen“, schwärmte der Argentinier.

Mit einem Jahr Leihvertragslaufzeit und der fehlenden Möglichkeit, über die B Liste für das Turnier registriert zu werden, wird der FC Chelsea ihm diesen Wunsch nicht erfüllen.

Chelsea sticht Dortmund und Leverkusen aus

Buonanotte wechselte als insgesamt zehnter Neuzugang in diesem Transferfenster für eine Leihgebühr von rund 2,3 Millionen Euro zu Chelsea. Letzte Saison konnte sich der Youngster in 35 Einsätzen bei seiner vorherigen Leihstation Leicester City mit sechs Treffern und drei Vorlagen für die große Bühne empfehlen.