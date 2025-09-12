Darauf plädiert Sammer bei Wirtz

Mit seinem Wechsel aus Leverkusen nach Liverpool für bis zu 140 Millionen Euro hat Florian Wirtz große Hoffnungen und Erwartungen bei den Anhängern der Reds geschürt.
Kritik an Wirtz? Sammer wird deutlich
In vier Pflichtspielen gelang dem 22-Jährigen bislang ein Assist, viele Liverpool-Fans zeigten sich zuletzt unzufrieden mit Wirtz‘ Leistungen. Wie Matthias Sammer klarstellte, benötige Wirtz noch ein wenig Zeit, sich in England einzufinden. Der 58-Jährige stärkte dem Offensivstar den Rücken.
Wirtz? Sammer plädiert für mehr Zeit
„Ich bin immer der Meinung, dass man diesen jungen Spielern, trotz dieser immensen Summen und des Ballyhoos um ihn herum, die Möglichkeit geben muss zu wachsen, anzukommen, sich zu integrieren und die Abläufe zu finden“, so Sammer im Interview mit Sport Bild.
„Man sagt immer: Gute Spieler brauchen keine Abläufe. Das galt früher, aber heute ist das schon extrem wichtig, weil sich das Spiel total verändert hat. Die Mechanismen eines Teams müssen sich einspielen. Ich glaube, dass Florian Wirtz früher oder später eine Bereicherung für den glorreichen Liverpool Football Club sein wird, aber ich plädiere dafür, dem Ganzen ein bisschen Zeit zu geben.“
Sammer wisse, dass Wirtz‘ Wechsel von Bayer Leverkusen zum englischen Meister „ein großer Schritt“ sei. Der Europameister von 1996 betonte: „Es steht außer Frage, dass er die sportlichen Qualitäten mitbringt, um auch dieser Mannschaft zu helfen und seinen Stempel aufzudrücken. Mit der Art und Weise, wie er Fußball spielt, wird er Liverpool natürlich guttun.“