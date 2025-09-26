Ein Liverpool-Debüt wird zum Albtraum

Johannes Vehren 26.09.2025 • 14:24 Uhr Giovanni Leoni gilt als große Zukunftshoffnung beim FC Liverpool. Doch sein lang ersehntes Debüt endet schrecklich.

Es ist Dienstagabend, die 81. Minute an der Anfield Road. Im League Cup zwischen dem FC Liverpool und FC Southampton steht es 1:1, als Youngster Giovanni Leoni an der Seitenlinie in einen Zweikampf geht, mit seinem linken Fuß im Rasen hängen bleibt und sich vor Schmerzen im Knie krümmt.

Der 18 Jahre alte Verteidiger signalisiert sofort, dass er eine Behandlung benötigt. Doch nicht nur sie müssen Leoni helfen, sondern auch Sanitäter, die ihn mit einer Trage in die Katakomben bringen. Der Italiener selbst hält beim Raustragen seine Hände vor sein Gesicht - er ahnt wohl bereits in diesem Moment, dass er für längere Zeit ausfallen wird.

Am Freitag bestätigte Liverpools Coach Arne Slot dann die schlimmsten Befürchtungen: Leoni hat sich das Kreuzband gerissen. Womöglich ist die Saison für ihn bereits beendet.

Wirtz reagiert auf Verletzung von Reds-Juwel

Nach seiner Verletzung meldete sich Leoni in den Sozialen Medien zu Wort.

„Ich möchte mich bei allen Personen bedanken, die mir in diesem schwierigen Moment Unterstützung angeboten haben. Es war nicht das Debüt, von dem ich immer geträumt habe, aber ich werde alles geben, um so schnell wie möglich wieder in diesem magischen Stadion zu spielen“, schrieb er auf Instagram.

Etliche seiner Teamkollegen kommentierten unter seinem Post, so lautete die Nachricht von Florian Wirtz an ihn beispielsweise: „Du wirst stärker zurückkommen.“

Leoni gelingt starkes Debüt

Für Leoni ist die Verletzung besonders bitter, denn es war nach seinem Wechsel im Sommer sein erster Einsatz für die Reds.

Der 18-Jährige bildete mit Joe Gomez die Innenverteidigung und zeigte eine starke Leistung.

Er stellte auf der einen Seite seine Zweikampfstärke unter Beweis und auf der anderen Seite sein starkes Passspiel.

Zudem strahlte Leoni Ruhe sowie Souveränität aus und deutete an, warum Liverpool im Sommer 30 Millionen Ablöse an Parma bezahlt hatte.

Es war ein verheißungsvolles Debüt eines großen Talents - das tragisch endete.

Van Dijk als großes Vorbild

Vor einigen Jahren wurde Leoni gefragt, wer sein Vorbild ist, neben Chris Smalling nannte er dabei auch Virgil van Dijk.

Ob er deshalb Aufregung verspüre, wurde der Italiener von den Vereinsmedien nach seinem Wechsel gefragt? „Sehr viel. Für mich ist er der beste Verteidiger der Welt. Er fühlt sich mit dem Ball und ohne Ball so wohl. Er ist ein Anführer.“

Der gebürtige Römer und der Liverpool-Routinier haben tatsächlich ähnliche Anlagen.

Leoni brachte in der vergangenen Saison mehr als 88 Prozent seiner Pässe an und kann das Spiel mit klugen Bällen antreiben. Zudem gewann er 63 Prozent seiner Kopfballduelle. Das ist unter den U20-Spielern in den fünf Top-Ligen Europas der Bestwert gewesen.

Der kleine Löwe

Sein erster Trainer gab ihm den Spitznamen Leoncino (kleiner Löwe) und leistete offenbar sehr gute Arbeit in der Ausbildung. Denn so wurde Leoni ein kometenhafter Aufstieg ermöglicht.

Der 1,96 Meter große Innenverteidiger gab im März 2023 im Alter von nur 16 Jahren sein Profidebüt bei Padova und war damit in dieser Saison der jüngste Spieler im italienischen Fußball.

Im Februar 2024 holte ihn Sampdoria Genua erst auf Leihbasis und kaufte ihn dann im Sommer für 1,5 Millionen Euro.

Leoni setzt Duftmarke in der Serie A

Doch nicht einmal zwei Monate später war der Teenager schon wieder weg und ging für knapp acht Millionen Euro zu Parma. Dort saß er zunächst die meiste Zeit auf der Bank - bis ein Trainer-Rauswurf für ihn zum Glücksfall wurde.

Fabio Pecchia wurde im Februar gegen Cristian Chivu ausgetauscht - und Leoni war nicht mehr zu stoppen. Das lag auch an der engen Betreuung seines neuen Trainers.

Das Juwel kam so noch auf 17 Einsätze in seiner ersten Saison in der Serie A und setzte erste Duftmarken.