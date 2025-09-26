Premier League: Schockdiagnose für Liverpool-Juwel

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt! Giovanni Leoni vom FC Liverpool hat sich am Dienstagabend bei seinem Reds-Debüt einen Kreuzbandriss zugezogen.
Schockdiagnose für Liverpool-Juwel
Drei Tage nach der Verletzung gab dies Trainer Arne Slot offiziell bekannt. „Er ist natürlich nicht in einer guten Verfassung, weil er sich das Kreuzband gerissen hat“, erklärte der Niederländer auf einer Pressekonferenz.
Leoni wechselte erst im Sommer nach Liverpool
Er fügte hinzu, dass der 18 Jahre alte Innenverteidiger rund ein Jahr ausfallen würde. Leoni wechselte erst im vergangenen Sommer für 30 Millionen Euro von Parma Calcio nach Liverpool.
„So jung zu sein, in ein neues Land zu kommen und in seinem ersten Spiel so gut zu spielen... Es ist schwer, daran etwas Positives zu sehen. Einzig, dass er weiterhin jung sein wird, wenn er sich von dieser schrecklichen Verletzung wieder erholt hat“, sagte Slot.