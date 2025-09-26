Newsticker
Premier League: Schockdiagnose für Liverpool-Juwel

Schockdiagnose für Liverpool-Juwel

Giovanni Leoni verletzt sich bei seinem Debüt für den FC Liverpool schwer. Das 18 Jahre alte Juwel zieht sich einen Kreuzbandriss zu.
Johannes Vehren
Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt! Giovanni Leoni vom FC Liverpool hat sich am Dienstagabend bei seinem Reds-Debüt einen Kreuzbandriss zugezogen.

Drei Tage nach der Verletzung gab dies Trainer Arne Slot offiziell bekannt. „Er ist natürlich nicht in einer guten Verfassung, weil er sich das Kreuzband gerissen hat“, erklärte der Niederländer auf einer Pressekonferenz.

Leoni wechselte erst im Sommer nach Liverpool

Er fügte hinzu, dass der 18 Jahre alte Innenverteidiger rund ein Jahr ausfallen würde. Leoni wechselte erst im vergangenen Sommer für 30 Millionen Euro von Parma Calcio nach Liverpool.

„So jung zu sein, in ein neues Land zu kommen und in seinem ersten Spiel so gut zu spielen... Es ist schwer, daran etwas Positives zu sehen. Einzig, dass er weiterhin jung sein wird, wenn er sich von dieser schrecklichen Verletzung wieder erholt hat“, sagte Slot.

