Der überraschende Tod von Großbritanniens Box-Idol Ricky Hatton hat auch bei Bayern-Trainer Vincent Kompany Betroffenheit ausgelöst. Mit einem Posting beim Kurznachrichtendienst X erinnerte Kompany an Hatton, der ein großer Fan von Kompanys Ex-Klub Manchester City war.
FC-Bayern-Trainer Kompany trauert um englisches Box-Idol - ein besonderer Moment verband sie
Kompany trauert um Box-Idol
„Wir werden dich vermissen, Ricky“, schrieb Kompany. „Unsere Gedanken sind bei deiner Familie und deinen Freunden. Ruhe in Frieden, Legende.“ Dazu postete er zwei Emojis mit betenden Händen und einem gebrochenen Herzen - und ein besonderes Foto.
Kompany postet legendäres Foto
Das Bild zeigt Kompany und Hatton zusammen mit Hatton und Oasis-Frontmann Liam Gallagher, einem anderen City-Edelfan. Das Bild stammt von der Meisterfeier von Manchester City 2012.
Als er das Foto erstmals postete, schrieb Kompany damals: „Ich versuche mich zu erinnern, was letzte Nacht passiert ist ... Ich bin mit einer Medaille um den Hals aufgewacht. Mir wurde gesagt, die Party sei ooordentlich gewesen! Lol. Memo an mich selbst: Wenn du das nächste Mal Champion wirst, trink weniger und tanze mehr ...“
Hatton starb im Alter von nur 46 Jahren. „The Hitman“ war Weltmeister im Halbwelter- und Weltergewicht. Zu seinen besten Zeiten in den Nullerjahren gehörte er zu den populärsten Sportlern des Vereinigten Königreiches.
Hatton war großer Fan von Manchester City
Zudem galt er als großer Fan von Manchester City. Seine Kämpfe bestritt er in himmelblauen Shorts, seine Einlaufmusik war die Klub-Hymne „Blue Moon“.
2008 bestritt er im Etihad Stadium einen Kampf gegen Juan Lazcano und erfüllte sich damit einen Traum.
Vor dem Derby gegen Manchester United gab es am Sonntag eine Gedenkminute für den verstorbenen Hatton.