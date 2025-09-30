Nagelsmann sieht bei Woltemade noch Luft nach oben

Manfred Sedlbauer , Julius Schamburg 30.09.2025 • 14:45 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann lobt Nick Woltemade für dessen Start in der Premier League, sieht aber noch Luft nach oben.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Saisonstart von Nick Woltemade kommentiert und Verbesserungspotenzial ausgemacht.

Wie er die ersten Auftritte des Stürmers in der Premier League gesehen habe?

„In Ordnung. Klar, jetzt hat er zwei Kopfballtore gemacht, was auch gut und wichtig für ihn war. Es ist, glaube ich, wichtig, dass du, wenn du so ein Preisschild hast, gut ankommst“, sagte Nagelsmann bei der Premiere von „Rudi Völler - Es gibt nur einen“ auf SPORT1-Frage.

Woltemade? „Noch ein paar Schritte zu gehen“

Woltemade war im Sommer für eine Ablöse von bis zu 90 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Newcastle gewechselt. Bei der jüngsten 1:2-Pleite gegen den FC Arsenal erzielte der deutsche Nationalspieler sein zweites Saisontor.

„Tore sind einfach das Plakative und Wertvollste. Ich finde, dass er das ganz in Ordnung gemacht hat, ich habe das Spiel gestern auch verfolgt”, fügte Nagelsmann hinzu, merkte dann aber etwas kritisch an: „Er hat immer noch ein paar Schritte zu gehen, da in der Mannschaft. Er muss sich erst noch perfekt finden.“