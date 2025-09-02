Unterkühlter Isak-Abschied

Niklas Trettin 02.09.2025 • 10:48 Uhr Alexander Isak wechselt nach einem wochenlangem Poker von Newcastle United zum FC Liverpool. Die Abschiedsmeldung der „Magpies“ fällt maximal knapp aus − was viele Fans erfreut.

Wochenlang zog sich der Poker um Alexander Isak hin, bis am späten Montagabend endlich Klarheit herrschte: Der Rekordtransfer ging doch noch über die Bühne, für rund 150 Millionen Euro wechselt der Torjäger aus Newcastle zum FC Liverpool. Doch auf einen emotionalen Abschied verzichtete sein Ex-Verein - im Gegenteil.

Die „Magpies“ veröffentlichten auf ihrer Homepage ein Statement, das aus genau zwei Sätzen besteht. „Newcastle United gibt den Verkauf von Stürmer Alexander Isak an Liverpool für eine bedeutende britische Rekordablösesumme bekannt. Der schwedische Nationalspieler kam 2022 von Real Sociedad zu den Magpies und bestritt insgesamt 109 Spiele in allen Wettbewerben“, heißt es darin.

Was der Verein von den Vorgängen der vergangenen Wochen hält, machte Newcastle so indirekt mehr als deutlich. Der 25-Jährige wollte unbedingt nach Liverpool und erhöhte mit seinem Verhalten und seinen Aussagen den Druck.

Isak streikt

„Die Wahrheit ist, dass Versprechen gemacht wurden und der Klub meine Position schon lange kennt“, schrieb der frühere Profi von Borussia Dortmund bei Instagram.

Schließlich trat Isak sogar in den Streik. In der laufenden Saison war er noch nicht zum Einsatz gekommen. Stattdessen trainierte der Schwede separat und zeigte kein Interesse mehr daran, für Newcastle auf dem Platz zu stehen. Viele Fans feierten Newcastles unterkühlte Meldung deshalb.

„Mehr als diesen Abschied hat er nicht verdient“, kommentierte einer der Anhänger. Ein anderer User meinte: „Diese Aussage sagt alles, was Sie wissen müssen.“

Isak unterschrieb bei den Reds einen Sechsjahresvertrag. Gleichzeitig avancierte der Stürmer zum der teuersten Transfer der Premier-League-Geschichte.