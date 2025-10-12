Florian Wirtz? "Nichts könnte die Leute dort weniger interessieren"

SPORT1 12.10.2025 • 06:14 Uhr Jürgen Klopp ist sich sicher: Die „herausragende“ Qualität des Nationalspielers wird sich bald auch beim FC Liverpool durchsetzen.

Jürgen Klopp hat als Liverpool-Experte einen besonderen Blick auf die mühsamen ersten Schritte von Florian Wirtz in der Premier League - und hält jegliche Sorgen für unbegründet. „Bei Florian Wirtz muss ich mir einfach keine Gedanken machen, weil die Qualität so herausragend ist“, sagte Klopp im Gespräch mit RTL/ntv/sport.de.

Der 22-Jährige sei „ein Jahrhunderttalent und irgendwann wird er das in jedem Spiel wieder zeigen, wie er es auch bei Leverkusen getan hat.“

Nationalspieler Wirtz steht nach bislang sieben Ligaspielen für die Reds noch bei null Toren und null Vorlagen, eine Statistik, die öffentlich durchaus diskutiert wird. Klopp, als Teammanager Champions-League-Sieger und englischer Meister mit dem FC Liverpool, hält dies aber für „aufgebauscht“. Klubintern sei so etwas in Liverpool kein Thema: „Nichts könnte die Leute dort weniger interessieren als die öffentlichen Diskussionen.“

„Das ist bei Florian nicht anders“

Auch Wirtz werde lernen, mit der Presselandschaft in England umzugehen.

„Grundsätzlich kann es nicht schaden, wenn man sich eine etwas dickere Haut anlegt“, sagte Klopp, „das ist bei Florian nicht anders. Aber er hat ein stabiles Umfeld und der Verein ist toll in solchen Momenten. Also, falls sich irgendjemand Sorgen macht: Müsst ihr nicht, könnt ihr mit aufhören. Alles wird gut!“

Klopp vertraut Nagelsmann „komplett“

Ebenfalls positiv blickte Klopp auf die Situation der deutschen Nationalmannschaft.

Das Team um Bundestrainer Julian Nagelsmann wird den Sprung zur Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika meistern, wie der gebürtige Schwabe klarstellte. „Ich vertraue Julian Nagelsmann komplett. Ich weiß, dass alles gut wird.“

Stolperer wie der des DFB-Teams mit der 0:2-Niederlage in der Slowakei seien auf dem Weg zum WM-Titel normal. „Es ist noch nie jemand Weltmeister geworden oder in einem Turnier weitgekommen, der durch die Qualifikation geflogen ist (…). Die Quali muss überstanden werden, die Mannschaft muss sich finden und da sind sie gerade dabei. Dann werden wir eine tolle WM mit der deutschen Mannschaft sehen.“

