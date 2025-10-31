Neue Matthäus-These zu Woltemade

Niklas Trettin 31.10.2025 • 11:14 Uhr Wie viel ist Nick Woltemade wert? Diese Frage hat beim FC Bayern im Sommer für Diskussionen gesorgt. Nun bezieht Lothar Matthäus erneut Stellung.

Sechs Tore in den ersten elf Spielen – um Nick Woltemade ist bei Newcastle United ein echter Hype ausgebrochen. Lothar Matthäus vertritt nicht zuletzt deshalb die Meinung, dass der Wert des deutschen Nationalspielers noch weiter gestiegen ist.

„Wenn er jetzt einen weiteren Wechsel anstreben würde, wäre er einen dreistelligen Millionen-Betrag wert“, sagte Matthäus im Podcast „Bayern Insider“ der Bild und erläuterte: „Denn die ersten Premier-League-Tore und sein erster Treffer für die Nationalmannschaft machen ihn wieder ein bisschen teurer.“

Im Sommer sorgten die Debatten um Woltemade für unzählige Schlagzeilen. Der Torjäger war zunächst beim FC Bayern im Gespräch, wechselte dann aber für 85 Millionen Euro plus Boni vom VfB Stuttgart zu Newcastle United in die Premier League. Die Münchner wollten finanziell nicht mithalten und waren höchstens bereit, 60 Millionen zu zahlen.

„Hoffe, dass er jetzt seine Zeit in Newcastle ein bisschen absitzt“

Matthäus konnte dies nicht nachvollziehen und betonte, dass 60 Millionen „zu wenig“ seien. „Wären 80 bis 100 Millionen genannt worden, hätte mich das nicht überrascht“, sagte Matthäus damals. Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß kritisierte Matthäus im Zuge dessen und sagte, der Rekordnationalspieler habe „nicht alle Tassen im Schrank“.