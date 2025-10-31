Sechs Tore in den ersten elf Spielen – um Nick Woltemade ist bei Newcastle United ein echter Hype ausgebrochen. Lothar Matthäus vertritt nicht zuletzt deshalb die Meinung, dass der Wert des deutschen Nationalspielers noch weiter gestiegen ist.
Neue Matthäus-These zu Woltemade
„Wenn er jetzt einen weiteren Wechsel anstreben würde, wäre er einen dreistelligen Millionen-Betrag wert“, sagte Matthäus im Podcast „Bayern Insider“ der Bild und erläuterte: „Denn die ersten Premier-League-Tore und sein erster Treffer für die Nationalmannschaft machen ihn wieder ein bisschen teurer.“
Im Sommer sorgten die Debatten um Woltemade für unzählige Schlagzeilen. Der Torjäger war zunächst beim FC Bayern im Gespräch, wechselte dann aber für 85 Millionen Euro plus Boni vom VfB Stuttgart zu Newcastle United in die Premier League. Die Münchner wollten finanziell nicht mithalten und waren höchstens bereit, 60 Millionen zu zahlen.
„Hoffe, dass er jetzt seine Zeit in Newcastle ein bisschen absitzt“
Matthäus konnte dies nicht nachvollziehen und betonte, dass 60 Millionen „zu wenig“ seien. „Wären 80 bis 100 Millionen genannt worden, hätte mich das nicht überrascht“, sagte Matthäus damals. Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß kritisierte Matthäus im Zuge dessen und sagte, der Rekordnationalspieler habe „nicht alle Tassen im Schrank“.
Mit einem neuerlichen Transfer Woltemades zu einem noch größeren Klub rechnet Matthäus in nächster Zeit aber nicht. „Ich hoffe und gehe davon aus, dass er jetzt aber erst einmal seine Zeit in Newcastle zumindest ein bisschen absitzt, bevor er den nächsten Schritt machen wird“, sagte der heutige TV-Experte.