Presse feiert Woltemade - "Newcastle hat schon einen neuen Helden"

Vincent Wuttke 30.10.2025 • 11:54 Uhr Nick Woltemade gelingt schon wieder ein Tor für Newcastle. Die Presse feiert ihn.

Der Erfolgslauf von Nick Woltemade geht ungebremst weiter. Am Mittwoch setzte sich Newcastle im League Cup mit 2:0 gegen Tottenham durch - und der deutsche Stürmer nahm einmal mehr eine zentrale Rolle ein.

Der 23-Jährige stieg in der 50. Minute in die Luft und besorgte mit seinem Kopfballtor den Endstand. Keeper Antonin Kinsky hatte sich verschätzt. Der Telegraph feierte den Deutschen nach der Partie: „Newcastle hat schon einen neuen Helden mit Woltemade.“

Woltemade macht wieder den Unterschied

Auch der Guardian schwärmte: „Woltemade setzt seine heiße Serie fort. Wenn derzeit kein Spieler für Howes Team wichtiger ist als Tonali, dann liegt Nick Woltemade nicht weit dahinter.“

Die Zeitung fügte an: „Der deutsche Mittelstürmer erzielte zu Beginn der zweiten Halbzeit per Kopf das zweite Tor seiner Mannschaft, nachdem er eine wunderschöne Flanke von Joe Willock angenommen und ein unglückliches Missverständnis zwischen Kinsky und Kevin Danso ausgenutzt hatte. Und dabei behauptet Woltemade, der mittlerweile sechs Tore für Newcastle erzielt hat, dass er mit dem Ball am Fuß wesentlich glücklicher ist.“

Der Neuzugang vom VfB Stuttgart hat die große Lücke nach dem Abgang von Alexander Isak schnell gefüllt. Während der Schwede nach seinem Rekordtransfer einen schwierigen Start bei Liverpool erlebt, fühlte sich sein deutscher Nachfolger seit seiner Ankunft im August von der ersten Minute an wie zu Hause.

Isak hat bei Liverpool erst einen Treffer erzielt. Woltemade hingegen hat bei seinem elften Einsatz für seinen neuen Arbeitgeber bereits seinen sechsten Pflichtspieltreffer erzielt.

Woltemade ersetzt Isak stark

„Ich glaube, ich spiele anders als die anderen Stürmer, die sie hier hatten“, sagte Woltemade zuletzt.

Er fügte hinzu: „Die Mannschaft lernt mich nach jedem Spiel besser kennen. Ich möchte einfach nur die meiste Zeit den Ball an meinen Füßen haben, und wenn ich der Mannschaft helfen kann, dann hoffe ich, dass wir weiterhin wirklich gute Ergebnisse erzielen können.“