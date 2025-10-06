Premier League: Rooney teilt gegen Salah aus - "Er hat nur zugesehen"

Niklas Senger 06.10.2025 • 18:43 Uhr Mohamed Salah gerät beim FC Liverpool in die Kritik. England-Ikone Wayne Rooney bemängelt vor allem das defensive Auftreten des Ägypters.

{ "placeholderType": "MREC" }

In die Kritik geriet dabei auch Mohamed Salah, der in allen drei Spielen ohne Torbeteiligung blieb. Nach dem Spiel gegen Chelsea wurde der Ägypter von Englands Sturm-Ikone Wayne Rooney vor allem für seine mangelnde Defensivarbeit kritisiert.

„Ich denke, die letzte Woche hat gezeigt: Wenn alles läuft, du Tore schießt und Spiele gewinnst, ist alles wunderbar und das Team akzeptiert das. Aber in der letzten Woche würde ich seine Arbeitseinstellung infrage stellen“, erklärte der ehemalige Stürmer in seiner Wayne Rooney Show.

Konkret bemängelte Rooney: „Ich weiß, dass er nicht immer nach hinten arbeitet, aber im Chelsea-Spiel wurde sein Außenverteidiger regelrecht auseinandergenommen – und Salah hat nur zugesehen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Rooney: „Für mich ist das ein Alarmsignal“

Tatsächlich entstand der entscheidende Treffer am Samstag über die Seite von Salah. Chelseas Marc Cucurella wurde auf der rechten Seite des LFC freigespielt und legte auf den Siegtorschützen Estevao ab. Salah zeigte dabei wenig Einsatz, den gegnerischen Angriff zu unterbinden.

„Spieler wie Van Dijk und Alisson – auch wenn Alisson nicht gespielt hat – sollten ihm klar sagen, dass er mehr helfen muss. Für mich ist das ein Alarmsignal“, führte Rooney mit Blick auf Salah aus. „Er wirkte in der vergangenen Woche etwas verloren, meiner Meinung nach.“

Ohne Klopp: Salah lässt die Defensive schleifen

Seit der Übernahme von Arne Slot als Trainer des FC Liverpool und dem Abschied von Jürgen Klopp maximierte Salah seinen offensiven Output und steuerte in der vergangenen Rekord-Saison 29 Treffer und 18 Vorlagen zum 20. Meistertitel der Reds bei.

Über seinen neuen Offensivdrang sprach Salah nach dem 5:1 gegen Tottenham im April bei Sky Sports: „Ich habe ihm (Arne Slot, Anm. d. Red.) gesagt, solange du mich defensiv schonst, werde ich offensiv liefern.“

{ "placeholderType": "MREC" }

In den vergangenen Wochen blieb Salah nun hinter seiner gewohnten Effizienz zurück: An den ersten sieben Spieltagen dieser Saison traf er lediglich zweimal.

Gleichzeitig war keine Steigerung in seinem Defensivverhalten zu erkennen - und auch die jüngsten Ergebnisse der Reds lassen auf eine kleine sportliche Krise schließen.