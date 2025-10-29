Premier League: Rundumschlag! Experte kritisiert Liverpool-Stars

Luca Utz 29.10.2025 • 16:56 Uhr Der FC Liverpool steckt aktuell in der Krise. TV-Experte Gary Neville fordert Veränderungen - insbesondere ein Spieler sollte seiner Meinung nach zukünftig auf der Bank Platz nehmen.

Dabei pickte der TV-Experte in seinem eigenen Podcast The Gary Neville Podcast insbesondere Linksverteidiger Milos Kerkez heraus: „Der linke Außenverteidiger Kerkez hat zwar ein Tor geschossen, aber wenn man ihn beobachtet, muss er meiner Meinung nach auf die Bank gesetzt werden.“

Neville: „Der Virus greift um sich“

Der Sommerneuzugang, den der FC Liverpool für stolze 47 Millionen Euro aus Bournemouth an die Anfield Road holte, stand bei jeder der vier Liga-Niederlagen von Beginn an auf dem Platz. Beim 2:3 gegen Brentford sammelte der Ungar zwar seinen ersten Scorerpunkt der Saison, konnte sich spielerisch jedoch nicht auszeichnen.

Der ehemalige United-Star Neville beließ es jedoch nicht bei der Kritik am ungarischen Nationalspieler: „Zu Beginn der Saison hatte ich das Gefühl, dass ihre Außenverteidiger nicht richtig funktionierten, und vielleicht war auch Konaté manchmal nicht in Bestform, aber Van Dijk hielt sie zusammen, und Alisson stand im Tor – da hat man zwei Weltklasse-Spieler. Aber der Virus greift um sich.“

Auch Ex-Bayer-Star in der Kritik

Auch Ex-Leverkusener Jeremie Frimpong geriet ins Visier des 50-Jährigen: „Ich mache mir Sorgen um den rechten Außenverteidiger. Frimpong ist kein rechter Außenverteidiger. Conor Bradley bekommt seine Chance, und ich finde das gut, weil ich denke, dass er viel Talent hat, aber es ist schwierig, wenn deine Mannschaft Gegentore kassiert und der Druck groß ist.“

Letztlich lautete sein Fazit: „Ich frage mich, ob es jetzt an der Zeit ist, dass Arne Slot die Dinge vereinfacht. Wenn er weiterhin Kerkez und Bradley aufstellt und diese im Mittelfeld weiterhin so exponiert sind, wird man weiterhin die gleichen Ergebnisse erzielen oder ein Spiel in die falsche Richtung entscheiden, bei dem es auf der Kippe steht, ob sie gewinnen oder verlieren werden.“

Neville kritisiert Kerkez zum wiederholten Mal

TV-Experte Neville kritisierte Kerkez bereits nach der 1:2-Niederlage gegen Chelsea Anfang Oktober deutlich: „Der Junge sieht, um ehrlich zu sein, derzeit wie ein Jugendspieler aus. Ich weiß, dass er ein guter Spieler ist, aber er wirkt, als würde er für die Jugendmannschaft oder die U21 spielen. Er wirkt so naiv, er wirkt wie ein Baby da draußen.“