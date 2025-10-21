Premier League: Scharfe Kritik an Liverpool-Star

Johannes Vehren 21.10.2025 • 09:48 Uhr Alexander Isak kommt nach seinem Wechsel zum FC Liverpool noch nicht in Fahrt. Legende Wayne Rooney fordert einen Bankplatz für den Stürmer.

Sieben Pflichtspiele, ein Tor und eine Vorlage - das ist die bisherige Ausbeute von 150-Millionen-Mann Alexander Isak vom FC Liverpool. Für seine Leistungen wurde der Stürmer nun scharf kritisiert.

Wayne Rooney sagte in seinem BBC-Podcast: „Ich würde Isak nicht spielen lassen – er wirkt einfach nicht bereit, seit er von Newcastle gekommen ist."

Isak streikte bei Newcastle

Man sieht in den bisherigen Liverpool-Partien, dass der Schwede noch nicht richtig eingebunden ist. Isak wartet - wie Teamkollege Florian Wirtz - noch auf sein erstes Premier-League-Tor im Trikot der Reds.

Im Sommer wollte der Stürmer unbedingt an die Anfield Road wechseln und setzte dafür auch das Training bei Newcastle United aus. Rooney meinte, dass sich dies nun rächen würde.