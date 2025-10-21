Premier League: Scharfe Kritik an Liverpool-Star

Sieben Pflichtspiele, ein Tor und eine Vorlage - das ist die bisherige Ausbeute von 150-Millionen-Mann Alexander Isak vom FC Liverpool. Für seine Leistungen wurde der Stürmer nun scharf kritisiert.
Scharfe Kritik an Liverpool-Star
Wayne Rooney sagte in seinem BBC-Podcast: „Ich würde Isak nicht spielen lassen – er wirkt einfach nicht bereit, seit er von Newcastle gekommen ist."
Isak streikte bei Newcastle
Man sieht in den bisherigen Liverpool-Partien, dass der Schwede noch nicht richtig eingebunden ist. Isak wartet - wie Teamkollege Florian Wirtz - noch auf sein erstes Premier-League-Tor im Trikot der Reds.
Im Sommer wollte der Stürmer unbedingt an die Anfield Road wechseln und setzte dafür auch das Training bei Newcastle United aus. Rooney meinte, dass sich dies nun rächen würde.
„Er hat nicht trainiert, keine Vorbereitung gehabt. Das ist so wichtig. Während Newcastle trainierte, saß er wahrscheinlich sechs Stunden am Tag am Telefon mit seinem Agenten, um den Wechsel durchzubringen. Wenn du keine Vorbereitung hast, dann zahlst du den Preis“, betonte die England-Legende.