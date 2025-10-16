Kroos-Brüder machen überraschende Ankündigung

Franziska Wendler 16.10.2025 • 10:12 Uhr Enthüllung der Kroos-Brüder: Beide sind nun Mitglieder eines Premier-League-Klubs.

In ihrer Karriere spielten weder Toni Kroos noch Felix Kroos in England, nun sind die Fußball-Brüder aber beide Mitglied eines Premier-League-Klubs. Das gaben sie in ihrem Podcast Einfach mal Luppen bekannt.

„Wir können verkünden: Wir sind offiziell Mitglied von Newcastle United“, erklärte Felix Kroos. Bruder Toni fügte an: „Wir sind offiziell Magpies.“

Die Mitgliedschaft beim Klub von Nationalstürmer Nick Woltemade kommt dabei nicht von ungefähr. Bereits im August hatten die Brüder in ihrem Podcast von dem Verein geschwärmt.

Toni Kroos schwärmte von Newcastle

Anlass war die Leistung von Newcastle bei der 2:3-Pleite gegen den FC Liverpool. Zwar habe das Team verloren, dabei aber auf ganzer Linie überzeugt.

„Ich werde mich heute als Newcastle-Mitglied anmelden“, sagte Toni Kroos seinerzeit flapsig und schwärmte vor allem von einem Newcastle-Spieler: Abwehrkante Dan Burn.

„Richtiger fieser Möppel. zehn Sekunden vor jeder Ecke und jedem Einwurf hat er jeden schon mindestens einmal geschubst“, so der langjährige Real-Star.

Besondere Botschaft für Kroos-Brüder

Dass die Brüder nun tatsächlich Mitglieder des englischen Klubs sind, liegt wohl auch an der Hartnäckigkeit der Magpies. „Newcastle ist dran geblieben. Wir sind damit sehr zufrieden, sehr glücklich“, schwärmte Toni Kroos.

Von dem Klub bekamen die Brüder laut Felix ein „schönes Päckchen“ als Willkommensgruß – personalisiertes Heimtrikot inklusive.

Die „Kirsch auf der Torte“, so vermochte es Toni Kroos auszudrücken, gab es zudem in Form einer Botschaft von Dan Burn. Dieser bedankte sich für die Unterstützung: „Ich habe eure lieben Worte im Podcast gehört“, so der Verteidiger.