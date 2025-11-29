DFB-Stars glänzen für Newcastle: Nick Woltemade und Malick Thiaw nicht zu stoppen

Julius Schamburg 29.11.2025 • 20:25 Uhr Newcastle United landet einen deutlichen Sieg beim FC Everton. Nick Woltemade reiht sich in die Torschützenliste ein - ein weiterer DFB-Star trifft sogar doppelt.

Nick Woltemade hat bei seiner Startelf-Rückkehr mit Newcastle United 4:1 (3:0) beim FC Everton gewonnen und dabei ein sehenswertes Tor erzielt.

Der Stürmer-Star traf in der 45. Minute nach Vorlage von Anthony Elanga zum zwischenzeitlichen 3:0. Gefühlvoll lupfte Woltemade den Ball über Everton-Keeper Jordan Pickford.

Blitztor - dann kommt Woltemade

Der deutsche Nationalspieler Malick Thiaw hatte die Magpies mit einem Blitztor per Kopf in Führung gebracht (1.). Mit einem weiteren Kopfballtor erzielte Thiaw auch das 4:0 (58.). Das zweite Newcastle-Tor schoss der 19 Jahre alte Lewis Miley (25.).

Ein vermeintlicher Everton-Treffer von Thierno Barry wurde nach VAR-Eingriff wieder aberkannt (64.). Kiernan Dewsbury-Hall traf schließlich doch noch zum 1:4 (69.).

Für Woltemade war es der siebte Pflichtspieltreffer im 17. Saisonspiel. In der Champions League beim enttäuschenden 1:2 gegen Olympique Marseille war Woltemade zunächst noch zum Zuschauen verdammt gewesen. Es war das erste Mal seit dem 24. September, dass der deutsche Nationalspieler nicht von Beginn an ran durfte.

Am Samstag kehrte der DFB-Star dann in die Startelf zurück - mit Erfolg. In der 90. Minute wurde Woltemade ausgewechselt und durch Anthony Gordon ersetzt.

Tor-Premiere für Thiaw

Für Doppelpacker Thiaw waren es die ersten beiden Saisontore und auch die ersten im Newcastle-Trikot. Der Verteidiger hatte zuletzt am 5. November 2024 für die AC Mailand in der Champions League gegen Real Madrid getroffen.