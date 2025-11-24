FC Liverpool: Arne Slot überrascht mit kurzfristiger Absage

Benedikt Lohr 24.11.2025 • 18:38 Uhr Liverpool-Trainer Arne Slot verzichtet kurzfristig auf die Teilnahme an einer Preisverleihung. Für den Niederländer springt ein ehemaliger Profi ein.

Liverpool-Trainer Arne Slot hat am Sonntag überraschend seine Teilnahme an der Preisverleihung der Northern Football Writers‘ Association abgesagt, bei der er für seine beeindruckende Debütsaison mit den Reds als Manager des Jahres ausgezeichnet wurde.

Anstelle des Cheftrainers reiste Vereinsbotschafter Gary McAllister zur Veranstaltung. Laut Daily Mail war der frühere Liverpool-Profi am Sonntag bei der Partie zwischen Leeds United und Aston Villa (1:2) zu Gast und erfuhr dort erst während der Halbzeitpause von seinem Einsatz.

Auf der Gala nahm McAllister die Trophäe in Slots Namen entgegen, überbrachte dessen Entschuldigung und verlas eine kurze Nachricht des Niederländers. Darin betonte Slot, wie „extrem stolz“ er auf die Auszeichnung sei.

Neben dem Reds-Coach wurden auch Leeds-Trainer Daniel Farke, Wrexham-Manager Phil Parkinson und Eddie Howe von Newcastle United geehrt.

Slot mit Liverpool in der Krise

Die kurzfristige Absage Slots erfolgte nur einen Tag nach der 0:3-Heimniederlage gegen Nottingham Forest, die Liverpools sportliche Krise weiter verschärfte. Acht Niederlagen aus den vergangenen elf Spielen verdeutlichen, wie sehr der laufende Umbruch die Mannschaft belastet.

Slot übernahm nach dem Spiel klar Verantwortung: „Ich möchte betonen, dass ich für die aktuellen Verluste verantwortlich bin. Du bist verantwortlich, wenn du gewinnst, aber auch verantwortlich, wenn du verlierst.“

Gleichzeitig verwies er darauf, dass die Leistungen oft nicht zu den Ergebnissen passen: „In jedem anderen Spiel waren wir das dominierende Team und konnten Chancen kreieren. In letzter Zeit verpassen wir fast ständig unsere Chancen.“