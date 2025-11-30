Hoeneß schießt gegen Liverpool - und sorgt sich um Wirtz

SPORT1 30.11.2025 • 21:54 Uhr Für den FC Liverpool läuft die bisherige Saison nicht nach den eigenen Vorstellungen. Bayern-Patron Uli Hoeneß hat seine eigene Vorstellung, woran das liegt - und sorgt sich um Florian Wirtz.

Deutliche Worte von Bayern-Patron Uli Hoeneß gegen den FC Liverpool um DFB-Star Florian Wirtz!

„Die haben 500 Millionen ausgegeben und spielen eine katastrophale Saison. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass du nur noch Superstars hast“, sagte der 73-Jährige im Rahmen eines Talks bei den „Power Days“ in der Olympiahalle München.

„Ich sage immer: In Liverpool müssen sie demnächst mit fünf Bällen spielen, weil die Stars keinen Ball mehr hergeben wollen“, so Hoeneß weiter.

Wirtz bei Liverpool: „Der arme Florian“

Vor allem Florian Wirtz, der noch nicht so richtig angekommen ist, tue ihm leid: „Der arme Florian Wirtz, der bekommt da gar keinen Ball, weil Salah und Szoboszlai und wie sie alle heißen, mit ihrem eigenen Ball spielen wollen.“