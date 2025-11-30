Hoeneß schießt gegen Liverpool - und sorgt sich um Wirtz

Deutliche Worte von Bayern-Patron Uli Hoeneß gegen den FC Liverpool um DFB-Star Florian Wirtz!
Hoeneß schießt heftig gegen Liverpool
„Die haben 500 Millionen ausgegeben und spielen eine katastrophale Saison. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass du nur noch Superstars hast“, sagte der 73-Jährige im Rahmen eines Talks bei den „Power Days“ in der Olympiahalle München.
„Ich sage immer: In Liverpool müssen sie demnächst mit fünf Bällen spielen, weil die Stars keinen Ball mehr hergeben wollen“, so Hoeneß weiter.
Wirtz bei Liverpool: „Der arme Florian“
Vor allem Florian Wirtz, der noch nicht so richtig angekommen ist, tue ihm leid: „Der arme Florian Wirtz, der bekommt da gar keinen Ball, weil Salah und Szoboszlai und wie sie alle heißen, mit ihrem eigenen Ball spielen wollen.“
Zumindest lief es sportlich zuletzt wieder etwas besser für die Reds um Trainer Arne Slot. Gegen West Ham United gelang ein 2:0-Erfolg, Wirtz war am ersten Treffer von Alexander Isak maßgeblich beteiligt.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach