Der FC Liverpool hat die nächste deutliche Niederlage hinnehmen müssen.
Liverpool-Krise immer schlimmer
Die Reds verloren an der Anfield Road mit 0:3 gegen Nottingham Forest und rutschten in der Tabelle auf den elften Platz. Nottingham war vor dem Spieltag Vorletzter, kämpfte sich nun auf den 16. Rang vor.
Für das Team von Trainer Arne Slot war es die sechste Saisonpleite am 12. Spieltag der Premier League - und die sechste Niederlage in den vergangenen sieben Liga-Spielen. Bereits vor der Länderspielpause hatte Liverpool eine 0:3-Klatsche bei Manchester City kassiert.
DFB-Star Florian Wirtz fehlte am Samstagnachmittag wegen muskulärer Probleme im Kader der Engländer.
Liverpool geriet trotz drückender Überlegenheit vor der Pause in Rückstand, Murillo (33.) traf fast aus dem Nichts für die Gäste. Kurz nach Wiederanpfiff der nächste Nackenschlag: Nicolò Savona (46.) erhöhte, ehe Morgan Gibbs-White (78.) per Abstauber für den Endstand sorgte.
