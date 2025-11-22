Liverpool-Krise immer schlimmer

Christopher Mallmann 22.11.2025 • 17:58 Uhr Der FC Liverpool kassiert die nächste deutliche Niederlage und rutscht tiefer in die Krise.

Der FC Liverpool hat die nächste deutliche Niederlage hinnehmen müssen.

Die Reds verloren an der Anfield Road mit 0:3 gegen Nottingham Forest und rutschten in der Tabelle auf den elften Platz. Nottingham war vor dem Spieltag Vorletzter, kämpfte sich nun auf den 16. Rang vor.

Für das Team von Trainer Arne Slot war es die sechste Saisonpleite am 12. Spieltag der Premier League - und die sechste Niederlage in den vergangenen sieben Liga-Spielen. Bereits vor der Länderspielpause hatte Liverpool eine 0:3-Klatsche bei Manchester City kassiert.