Premier League: Böse Wetter-Überraschung für Youngster

Youngster Estevao Willian kann mit seinem Einstand beim FC Chelsea mehr als zufrieden sein. Nur das Wetter macht dem 18-jährigen Brasilianer zu schaffen.

Böse Überraschung für Youngster Estevao Willian: Wie der Coach des FC Chelsea, Enzo Maresca, auf der Pressekonferenz vor dem Premier-League-Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers erklärt hat, beschwerte sich sein Schützling zuletzt über das Wetter in London. Maresca musste dem Brasilianer eine schlechte Nachricht überbringen.

„Letzte Woche hat er sich darüber beschwert, dass es kalt ist. Letzte Woche war noch Oktober. Stellen Sie sich Dezember und Januar vor. Er muss sich anpassen“, berichtete der Trainer der Blues.

Estevao bester Spieler bei enttäuschendem CL-Remis

Auf die Nachfrage, was er dem jungen Brasilianer geantwortet habe, als sich dieser über die Kälte beschwerte, sagte der 45-Jährige: „Dass es immer noch heiß ist.“

Trotz der Erkenntnis des Offensivjuwels, dass die beschriebene Kälte noch ein für England vergleichsweise warmer November gewesen sei, fühle sich Estevao in London wohl. „Er ist glücklich. Er macht das fantastisch. Er ist auf jeden Fall ein talentierter Spieler für diesen Verein“, führte Maresca aus.

Der Brasilianer, der im Sommer aus Palmeiras kam, erlebt einen guten Start beim aktuellen Tabellenneunten der Premier League. Nachdem der 18-Jährige unter der Woche in der Champions League laut Daily Mail Chelseas bester Mann auf dem Platz war und mit einem Treffer beim enttäuschenden Unentschieden gegen Qarabag Agdam (2:2) sein Talent unter Beweis stellen konnte, winkt dem Rechtsaußen ein Startelf-Einsatz.

„Er ist definitiv bereit für die Startelf“

Demnach erwäge der Chelsea-Coach Estevao gegen die Wolves in die Startelf zu werfen. Hierzu erklärte Maresca: „Er ist definitiv bereit für die Startelf. Aber wenn Estevao spielt, sitzt ein anderer auf der Bank, und wahrscheinlich möchte der andere auch spielen. Wir versuchen einfach, das Beste für Estevao zu tun. Wir helfen ihm dabei, sich in England einzuleben.“