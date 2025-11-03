Premier League: Füllkrug-Berater verrät Wechsel-Absichten

Vincent Wuttke 03.11.2025 • 13:53 Uhr Niclas Füllkrug ist bei West Ham nicht glücklich. Nun wird sein Berater deutlich.

Gerade einmal sieben Einsätze und noch kein Tor: Die aktuelle Saison verläuft für Niclas Füllkrug schon wieder enttäuschend. Nun verkündet sein Berater ganz deutlich die Wechselabsichten des Nationalstürmers.

Denn wenn es nach Thorsten Wirth und Füllkrug geht, dann wird das Kapitel West Ham United schon bald geschlossen. Im „TOMorrow Business Podcast“ mit Journalist Tom Junkersdorf verriet Wirth, der gefragt wurde, ob bei Füllkrug ein Wechsel infrage kommt: „Das muss immer im Zusammenspiel mit dem Verein passieren, aber ich glaube, es kann schon Sinn machen, dass man da was verändert.“

„Der Transfer hat nicht funktioniert“

Bisher wurde Füllkrug nie glücklich bei seinem Klub und konnte aufgrund von zahlreichen Verletzungen nie Fuß fassen. Aktuell fällt der 32-Jährige mit einem Muskelbündelriss aus. Insgesamt verpasste er bei West Ham in etwas mehr als einem Jahr bereits über 30 Spiele.

Dabei wollte er in der Premier League durchstarten. Im Sommer 2024 ging er für 27 Millionen Euro Ablöse zum Londoner Traditionsverein. Seitdem gelangen aber nur drei Treffer in 24 Ligaspielen.

„Wahrscheinlich würden das viele unterschreiben, die Niclas als ganz klassischen Strafraum-Stürmer sehen – starkes Kopfballspiel, physisch stark, kann den Ball abschirmen – also eigentlich wie für die Premier League gemacht“, sagte Wirth.

Doch er fügte mit Blick auf die Bilanz seines Klienten an: „Rückblickend muss man sagen, der Transfer hat nicht funktioniert. Da müssen wir nichts schönreden.“

Füllkrug und das „negative Momentum“

Dabei kann Füllkrug seinem Verein aufgrund des Verletzungspechs kaum einen Vorwurf machen. War der Torjäger fit, bekam er auch regelmäßig seine Chancen von den Trainern des aktuellen Tabellen-18. der Liga.