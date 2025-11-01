"Wenn Wirtz so anonym bleibt wie bisher, ..."

SPORT1 01.11.2025 • 09:39 Uhr Für den FC Liverpool stehen richtungsweisende Spiele an. Auch Florian Wirtz steht nach Meinung von Dietmar Hamann schon unter besonderer Beobachtung.

Beim FC Liverpool läuft es aktuell alles andere als rund. Einfacher werden die Aufgaben für die Reds aber nicht. Am Samstagabend geht es in der Premier League gegen Aston Villa (ab 21 Uhr im LIVETICKER), dann folgen der Champions-League-Kracher gegen Real Madrid und das Ligaduell mit Manchester City.

Für Ex-Liverpool-Profi Dietmar Hamann haben die Reds „drei richtige Bretter vor der Brust, und Liverpool kann sich nach sechs Pflichtspielniederlagen in den letzten sieben Partien nicht erlauben, noch mehr zu verlieren. Sonst wird es für den Trainer sehr eng“, so der Sky-Experte.

Die nächsten Partien sind demnach richtungsweisend, „aber nicht nur für Slot (Trainer Arne Slot, Anm.d.Red.), sondern auch für Florian Wirtz“, ist sich Hamann sicher: „Wenn Wirtz weiter so anonym bleibt wie bisher, wird sich in Liverpool etwas tun. Es wird dann mit Sicherheit Überlegungen geben, wie lange man mit ihm weitermacht.“

Hamann zählt Wirtz an

In neun Premier-League-Einsätzen blieb der Deutsche bislang ohne Tor. Bei der Pleite in Brentford wurde er im vergangenen Ligaspiel ausgewechselt, bei der Niederlage im Ligapokal gegen Crystal Palace stand er nicht im Kader.

Beim 5:1-Sieg in der Königsklasse gegen Eintracht Frankfurt steuerte er zwar zwei Torvorlagen bei, aber: „Er hat zwar ein, zwei ordentliche Spiele in der Champions League absolviert, dort geht es aber nicht so schnell und körperbetont zu wie in der Premier League“, erklärt Hamann.