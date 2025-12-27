Bann gebrochen! Torpremiere für Wirtz

Moritz Pleßmann 27.12.2025 • 17:58 Uhr Nach langer Zeit feiert Florian Wirtz seine Torpremiere für den FC Liverpool. Die Reds gewinnen am Ende knapp.

Florian Wirtz hat den Bann gebrochen und sein erstes Tor für Liverpool in der Premier League erzielt! Es war sein erster Pflichtspieltreffer für die Reds überhaupt.

Beim knappen 2:1-Erfolg gegen die Wolverhampton Wanderers erzielte der 22-Jährige kurz vor Pausenpfiff auf Vorlage des Ex-Frankfurters Hugo Ekitiké das zwischenzeitliche 2:0 (42.).

Nach einem Pass zwischen die Innenverteidiger tauchte Wirtz alleine vor Wolves-Keeper José Sa auf und spitzelte den Ball am Portugiesen vorbei ins Netz. Zuvor hatte Ryan Gravenberch (41.) die Führung erzielt, das weiter sieglose Schlusslicht gelang kurz nach dem Seitenwechsel durch Santiago Bueno lediglich der Anschlusstreffer (51.).

Wirtz über Premiere: „Bin sehr glücklich“

„Ich bin sehr glücklich“, freute sich Wirtz über seinen Premierentreffer bei BBC Sport: „Es war ein sehr schönes Gefühl auf dem Spielfeld, mit den Fans um uns herum.“

Auch sein Coach Arne Slot freute sich nach der Partie: „Er wird weitermachen und noch viele weitere Tore für uns schießen“, war sich der Niederländer sicher. „Ich denke, Florian hat heute mehr geleistet, als nur ein Tor zu schießen.“

„Florian Wirtz beendet endlich seine lange Torflaute“, schrieb der englische Mirror zur Partie. „Ein großes Tor für den teuren Mann“, meinte BBC Sport.

Seinen Treffer feierte der deutsche Nationalspieler entsprechend, auch seine Teamkollegen kamen schnell zum Jubeln und freuten sich für Wirtz. „Sein Jubel spiegelte die überschwänglichen Emotionen wider, die er beim ersten Tor im Reds-Trikot empfand“, meinte die Sun.

Wirtz: Tor-Premiere nach 22 Spielen

Wirtz, der im Sommer für 125 Millionen Euro von Leverkusen an die Anfield Road wechselte, war zuvor wettbewerbsübergreifend in 22 Spielen ohne Treffer und damit auch hinter seinen hohen Erwartungen geblieben.

Dennoch ging die Entwicklung des Deutschen in die richtige Richtung: „Die Mannschaft hat gesehen, wie viel er bereits für uns geleistet hat, indem er Chancen herausgespielt hat und kurz vor einem Tor stand“, so Slot bei BBC Sport.