"Besorgniserregend": Liverpool-Legende schlägt Alarm

Maximilian Huber 04.12.2025 • 13:32 Uhr Der FC Liverpool kommt gegen Aufsteiger Sunderland nicht über ein Remis hinaus. Klub-Legende Jamie Carragher schlägt nach dem erneut schwachen Auftreten seines Herzensklubs Alarm.

Liverpool-Legende Jamie Carragher hat nach einem erneut schwachen Auftritt der Reds Alarm geschlagen.

„Die Leistung war wirklich sehr, sehr besorgniserregend. Es fühlt sich wie ein Rückschritt an. Sie sahen nicht so aus, als könnten sie ein Tor erzielen. Es fehlte ihnen an Schwung, Energie, Tempo und Kraft. Das ist wirklich besorgniserregend“, befand der TV-Experte nach dem 1:1-Unentschieden gegen Aufsteiger Sunderland bei Sky Sports News.

Scharfe Kritik an Virgil van Dijk

Sunderland war in der 67. Minute unter starker Mithilfe von LFC-Kapitän Virgil van Dijk in Führung gegangen. Der Niederländer hatte einen Ball lustlos in die Mitte geklärt und den Schuss von Chemsdine Talbi anschließend unhaltbar ins Tor abgefälscht. Für das Verhalten des Verteidigers hatte Carragher in dieser Situation nur wenig Verständnis.

„Liverpool war furchtbar. Sunderland war viel besser. Virgil van Dijk dreht sich um. Dieses Tor fasst Liverpool in diesem Spiel zusammen“, analysierte er während des Spiels in seiner Funktion als Co-Kommentator. „Van Dijk muss sich verbessern. Er verliert den Ball und zieht sich dann zurück. Er dreht sich um und der Ball prallt von ihm ab. Das ist nicht gut genug.“

Auch Jamie Redknapp, einst jahrelang für die Reds aktiv, wählte drastische Worte und teilte gegen den Niederländer aus. „Virgil van Dijk konnte in der letzten Saison keinen Fehler machen. In jedem Spiel war er souverän, aber im Moment macht er Fehler und zweifelt an sich selbst.“ Beim Gegentreffer sei van Dijk „in Panik“ geraten. „Er weicht zurück, zeigt zu viel Respekt und dreht dem Ball den Rücken zu, was ich bei einem Innenverteidiger nicht gerne sehe. Und das sind die Fehler, die sich ständig in Liverpools Spiel einschleichen.“