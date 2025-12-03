Premier League: Wirtz-Aktion rettet Liverpool

Der FC Liverpool ist bei Aufsteiger AFC Sunderland nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Florian Wirtz war beim Ausgleich jedoch entscheidend beteiligt.
Wirtz-Aktion rettet Liverpool
Der Deutsche kam im Strafraum zum Schuss (81.). Nordi Mukiele fälschte den Versuch des Deutschen jedoch so entscheidend ab, dass der Treffer als Eigentor des Franzosen gewertet wurde. Wirtz muss damit weiter auf sein Premierentor für Liverpool in einem Pflichtspiel warten.
„Florian Wirtz kommt zur Rettung, wird jedoch auf grausame Weise seines ersten Premier-League-Tores beraubt“, schrieb die Sun.
Zuvor hatte Chemsdine Talbi nach 67 Minuten die Führung für die Gäste erzielt. Reds-Abwehrchef Virgil van Dijk machte dabei eine unglückliche Figur und fälschte den Distanzschuss unhaltbar für Keeper Alisson ab. Den Treffer hatte er auch noch mit einem Fehlpass eingeleitet.
Salah-Novum bei Liverpool-Unentschieden
Das Team von Arne Slot verpasste es, nach dem 2:0-Erfolg gegen West Ham United am Wochenende nachzulegen und mal wieder zwei Siege in Folge einzufahren.
Überraschend stand Mohamed Salah nicht in der Anfangsformation. Der Ägypter musste damit zum zweiten Mal in Folge in einem Premier-League-Spiel auf der Bank Platz nehmen - das gab es für ihn zuvor noch nie. Nach dem Seitenwechsel kam der 33-Jährige in die Partie, konnte aber keine entscheidenden Akzente setzen.
