Premier League: Wirtz-Aktion rettet Liverpool

Moritz Pleßmann 03.12.2025 • 23:20 Uhr Der FC Liverpool kommt gegen Aufsteiger Sunderland nicht über ein Remis hinaus. Eine starke Aktion von Florian Wirtz sichert dem FC Liverpool zumindest einen Punkt.

Der FC Liverpool ist bei Aufsteiger AFC Sunderland nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Florian Wirtz war beim Ausgleich jedoch entscheidend beteiligt.

Der Deutsche kam im Strafraum zum Schuss (81.). Nordi Mukiele fälschte den Versuch des Deutschen jedoch so entscheidend ab, dass der Treffer als Eigentor des Franzosen gewertet wurde. Wirtz muss damit weiter auf sein Premierentor für Liverpool in einem Pflichtspiel warten.

„Florian Wirtz kommt zur Rettung, wird jedoch auf grausame Weise seines ersten Premier-League-Tores beraubt“, schrieb die Sun.

Zuvor hatte Chemsdine Talbi nach 67 Minuten die Führung für die Gäste erzielt. Reds-Abwehrchef Virgil van Dijk machte dabei eine unglückliche Figur und fälschte den Distanzschuss unhaltbar für Keeper Alisson ab. Den Treffer hatte er auch noch mit einem Fehlpass eingeleitet.

Salah-Novum bei Liverpool-Unentschieden

Das Team von Arne Slot verpasste es, nach dem 2:0-Erfolg gegen West Ham United am Wochenende nachzulegen und mal wieder zwei Siege in Folge einzufahren.