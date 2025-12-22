FC Liverpool: Hamann glaubt nicht mehr an einen Wirtz-Durchbruch

Benedikt Lohr 22.12.2025 • 13:12 Uhr Didi Hamann äußert Zweifel, dass sich Florian Wirtz noch beim FC Liverpool durchsetzen kann. Der 22-Jährige bleibt nach wie vor hinter den Erwartungen zurück.

Didi Hamann hat erhebliche Zweifel daran geäußert, dass sich Florian Wirtz nach seinem schwierigen Start beim FC Liverpool noch dauerhaft durchsetzen kann. „Ich tendiere zum Nein“, stellte der frühere Nationalspieler am Sonntag in der Sendung „Sky90“ klar.

Hamann blickte kritisch auf den bisherigen Saisonverlauf des 22-Jährigen: „Wir haben jetzt Weihnachten und er hat noch kein Tor geschossen. Ich habe fast alle Spiele gesehen.“

Besonders in der Premier League tue sich Wirtz seiner Ansicht nach schwer. „Die besten Spiele hat er in der Champions League gemacht. Da ist der Fußball ein etwas anderer. Es ist nicht so hektisch, schnell und körperbetont“, erklärte Hamann.

Eindeutiges Urteil zu Wirtz: „Im Moment kann er’s nicht“

Der frühere Liverpool-Profi kritisierte zudem die Wahrnehmung rund um Wirtz: „Man redet sich ein, dass er besser gemacht wird, als er spielt.“ Deshalb fordert er klare Entscheidungen von den Reds, die sich bislang schützend vor Wirtz stellten: „Wie lang willst du warten? Irgendwann müssen sie sagen: Pass auf Junge, du hast jetzt noch sechs, acht Wochen.“

Hamanns Urteil fällt deutlich aus: „Im Moment kann er’s nicht.“ Hoffnung macht dem TV-Experten allenfalls die Abwesenheit von Mohamed Salah, der sich mit Ägypten beim Afrika-Cup befindet: „Vielleicht hilft ihm, dass Salah jetzt drei Wochen weg ist.“

Florian Wirtz war im Sommer für rund 140 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool gewechselt und konnte die hohen Erwartungen bislang nicht erfüllen. Am Wochenende bereitete der DFB-Star beim 2:1-Erfolg gegen Tottenham immerhin ein Tor vor - es war sein erste Scorerpunkt in der Liga.

Folgen für Wirtz‘ DFB-Karriere?

Nach Ansicht Hamanns betrifft die Entwicklung nicht nur Wirtz’ Standing in Liverpool, sondern auch dessen Perspektive in der deutschen Nationalmannschaft. „Wenn das so weitergeht bis Februar oder März, wäre das nicht gut“, warnte er mit Blick auf die WM im Sommer.