Kurioser Woltemade-Dialog mit England-Legende

Christopher Mallmann 20.12.2025 • 19:11 Uhr Nick Woltemade trifft nach seinem Doppelpack gegen Chelsea auf Peter Crouch. Zwischen den beiden kommt es zu einem kuriosen Gespräch.

DFB-Star Nick Woltemade ist nach seinem Doppelpack gegen den FC Chelsea (2:2) erstmals Englands Legende Peter Crouch über den Weg gelaufen.

Die beiden hoch aufgeschossenen Männer - Woltemade ist 1,98 m, Crouch sogar 2,01 m - gaben sich am Samstagnachmittag am Spielfeldrand des inzwischen leeren St. James’ Parks die Hand, dann entstand ein kurioser Dialog zwischen den beiden.

„Ich will ein Foto machen“, sagte Woltemade bei TNT Sports.

Woltemade und Crouch machen Foto

Crouch lachte und legte den Arm um den Newcastle-Angreifer. „Mein Sohn. Ich freue mich, meinen Sohn in so guter Verfassung zu sehen“, sagte Crouch.

Die beiden drehten sich zunächst zu den Fernsehkameras, ehe sie sich einem Mitarbeiter zuwandten, der das Handy gezückt hatte.

„Ich sehe dich jetzt zum ersten Mal. Bei meinem alten Klub haben sie mich immer Crouchy genannt“, erklärte Woltemade, nachdem das Foto entstanden war.

Woltemade „zu jung“

Crouch erwiderte lächelnd: „Das liegt daran, dass du ein so gutaussehender Typ bist.“

Woltemade gestand, dass er gar nicht so viele Spiele von Crouch gesehen habe, „weil ich zu jung war“.

Crouch - inzwischen 44 Jahre alt - schaute bewusst gekränkt: „Zu jung, ja, ja. Das gibt mir das Gefühl, alt zu sein“, sagte der Engländer, der Woltemade ein großes Kompliment machte: „Du machst es so gut. Ich liebe es, dir zuzuschauen.“

Crouchs Zeit in der Premier League

Woltemade kommt nach seinem Doppelpack gegen Chelsea auf neun Pflichtspiel-Tore für Newcastle. Dazu lieferte er zwei Vorlagen.

Crouch hatte von 2002 bis 2019 in der Premier League gespielt, darunter für den FC Liverpool, Stoke City und Tottenham Hotspur.

Bei den Reds erlebte der Stürmer seine erfolgreichste Zeit, schoss 42 Tore und gab 24 Vorlagen.